Политика

ИзвестияИзвестияТимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского

Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По ее словам, решение принято «Нафтогазом Украины», который подчиняется президенту страны Владимиру Зеленскому.
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Тимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского

РЕН ТВвчера в 23:22

Тимошенко назвала решение Зеленского по газу безосновательным

Телеканал 360°00:34

Тимошенко сообщила о неожиданном решении Зеленского

Газета.Ru00:30

Эксперты оценили неожиданное решение Зеленского по газу

ФАН04:39

Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского

Известиявчера в 22:56

Тимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского

Lenta.ruвчера в 22:18

Тимошенко рассказала о неожиданном «решении Зеленского» по газу

РИА Новостивчера в 21:28
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 22 июля в 00:40
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Происшествия

В Москве произошла стычка выходцев из Армении и Азербайджана

После драки, которая произошла в ночь на пятницу на юго-востоке Москвы, полиция задержала 13 человек.
РБК 04:28
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Политика

ЦИК объявил о трехдневном голосовании на выборах в сентябре

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября, а 13 сентября пройдет основной день голосования.
ТАСС 05:17
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Общество

В России назревает потребительский кризис

Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
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Здоровье

В Татарстане выросло число вирусных пневмоний

Как отметил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков, на данный момент в республике 7 215 человек с симптомами ОРВИ.
Казань24 вчера в 11:05
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Общество

В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев планирует выходные посвятить поездке по региону.
Коммерсантъ 03:22
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Происшествия

Олимпийский чемпион Иваницкий пропал в лесу Подмосковья

Вести.Ru 04:16
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Технологии

WhatsApp добавит функцию привязанных устройств

Функция Linked Devices позволит использовать один аккаунт мессенджера одновременно на четырех разных устройствах.
Инфо24 05:13
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Авто

Mitsubishi в 2021 году прекратит производство внедорожника Pajero

Легендарный внедорожник японского производства Mitsubishi Pajero больше не будут выпускать.
Лезги газет вчера в 17:23
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Газета.Ru 03:35
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Единоборства

Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом-младшим.
МК-Спорт вчера в 14:13
Технологии

В Интернет выложили данные о 600 тыс. пользователях Avito и «Юлы»

В свободном доступе в Интернете появились базы с личными данными около 600 тыс. пользователей сайтов объявлений Avito и «Юла».
Долг.рф 02:43
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Шоу-бизнес

Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru вчера в 06:58
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Известия вчера в 22:41
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Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
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Армия и оружие

На российском пляже среди отдыхающих прошла тренировка военной техники

Lenta.ru 04:00
Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
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Кино

Компания Disney из-за пандемии отложила премьеры своих фильмов

Американская киностудия The Walt Disney Company перенесла на неопределенный срок премьеру фильма «Мулан» и отложила выход продолжения «Аватар», «Звездные войны».
ToDay News Ufa 03:51
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Политика

Трамп заявил о трудных временах в России из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия переживает сейчас трудные времена из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:10
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Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет вчера в 07:53
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Общество

В Стамбуле началась церемония открытия мечети Айя-София

Архитектурный объект мирового наследия, считающейся символом завоевания Стамбула в 1453 году, вернул себе статус мечети, каковой являлся сотни лет.
Москва-Баку.ru 04:41
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Армия и оружие

Ливийская национальная армия заявила, что сбила беспилотник Турции

Газета.Ru вчера в 04:56
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Общество

Матвиенко призвала серьезно наказать виновников аварии в Норильске

Kremlin Pool / Global Look Press Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что виновные в аварии в Норильске должны понести очень серьезное наказание.
РЕН ТВ 04:51
Путешествия

Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых

Москва, 22 июля 2020, 11:00 — REGNUM Правительство России выделило 15 млрд рублей на поддержку внутреннего туризма в России.
REGNUM 22 июля в 04:00
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Шоу-бизнес

Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа

Как стало известно из текста переписки, Илон Маск уговаривал Херд согласиться на круглосуточную охрану.
Live24 04:25
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Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Известия 03:18
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Политика

Помпео допускает привлечение России к противостоянию с Китаем

Ранее госсекретарь говорил о важности создания альянса нового формата против Китая.
Моя Москва.онлайн 00:36
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Общество

В России резко выросло число уклоняющихся от службы в армии

В первом полугодии 2020 года военные следователи отметили резкий всплеск фактов уклонения призывников от службы — в 1,7 раза.
Lenta.ru 05:08
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Происшествия

В Башкирии в реке обнаружили тело 10-летней девочки

Уфа, 24 июля 2020, 10:56 — REGNUM Тело пропавшей пять дней назад десятилетней девочки обнаружили в Башкирии.
REGNUM 03:56
Общество

Посол сообщил о запрете торговать товарами из Армении в ТЦ «Твой дом»

Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что из торговых центров сети «Твой дом» (входит в Crocus Group Араза Агаларова) исчезли армянские продукты.
Коммерсантъ вчера в 14:32
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