Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не смогла явиться на заседание Верховной рады, потому что в её семье произошло горе. В её семье горе, и по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами, — сообщил депутат Рады Валентин Наливайченко, трансляцию вёл канал «112 Украина».

Тимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье

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