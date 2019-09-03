Политика
News.ruТимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не смогла явиться на заседание Верховной рады, потому что в её семье произошло горе. В её семье горе, и по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами, — сообщил депутат Рады Валентин Наливайченко, трансляцию вёл канал «112 Украина».
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Политика
США ввели санкции против иранского космического агентства
Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС 14:24
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия 23:05
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
РБК 01 сентября в 17:00
Экономика
Забайкалье получит более 5 млрд рублей от инвестора
Корпорация собирается инвестировать более пяти миллиардов рублей в региональные проекты.
Российская газета 23:16
Общество
В Париже похитили работу Бэнкси
27 января из здания концертного зала «Батаклан» в Париже похитили работу Бэнкси, посвященную памяти жертв терактов 2015 года.
Известия 07:14
Политика
Сенатор США назвал способ «остановить» строительство «Северного потока-2»
Американский сенатор Тэд Круз заявил о наличии у США возможностей для того, чтобы заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря.
Военное обозрение 22:50
Политика
Абхазия обвинила Грузию в агрессии на границе
Ранее сообщалось, что Грузия не стала ликвидировать полицейский пост на границе с Южной Осетией.
Газета.Ru 12:03
Политика
Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»
Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета 18:38
Политика
Трамп объявил режим ЧС в Северной Каролине из-за урагана «Дориан»
Президент США Дональд Трамп ввел в штате Северная Каролина режим чрезвычайной ситуации из-за урагана "Дориан".
Газета.Ru 22:45
Финансы
Банк «Открытие» расширит присутствие на Дальнем Востоке
Банк "Открытие" оптимизирует сеть в целом по стране, увеличит присутствие на Дальнем Востоке.
ТАСС 02:31
Здоровье
За 23 года заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз
Заболеваемость гриппом в России снизилась в 196 раз начиная с 1996 года и по 2018 год.
Российская газета 22:31
Авто
Renault для бизнеса: тест «тонника» Master
Ведь ценник не кусается – за наш фургон с транспортировочными кольцами, внутренней отделкой боковин грузового отсека, опционной перегородкой кабины со стеклом и кучей других приятных опций просят меньше двух миллионов.
За рулем 23:06
Общество
Аскольда Запашного прооперировали
REGNUM 21:33
Происшествия
На Урале предотвратили массовое убийство в школе
В городе Кушва Свердловской области правоохранители предотвратили массовое убийство в учебных заведениях, которое собирались устроить двое 16-летних подростков.
BFM.ru 13:24
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал 10:43
Политика
Минприроды научно обосновало расширение границ РФ в Арктике
Российская газета 22:57
Здоровье
В России выросла продолжительность жизни
Известия 22:25
Общество
Трансгендер женился на женщине в московском СИЗО
В СИЗО №6 заключенный трансгендер Назар Гулевич, которого до смены пола звали Анастасия, женился на девушке Елене.
Газета.Ru 14:41
Общество
Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»
Министерство здравоохранения России планирует максимально быстро зарегистрировать лекарственный препарат против эпилепсии «Фризиум».
РБК 23:16
Культура
Звездные команды КВН собрались на «Вечер выпускников» в Екатеринбурге
Победители Высшей лиги КВН разных лет встретились в Екатеринбурге на шоу «Встреча выпускников».
Екатеринбург-ТВ 23:00
Футбол
ФИФА презентовала логотип ЧМ-2022
ФИФА на официальном сайте презентовала логотип ЧМ 2022 года, который пройдет в Катаре. Изогнутость линий символизирует песчаные дюны страны.
Vprognoze.ru 15:10
Происшествия
Появилось фото взорвавшегося Су-25
В сети появилась фотография с места падения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ на Ставрополье.
Lenta.ru 14:05
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
РИА Новости 04:44