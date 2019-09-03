Политика

News.ruNews.ruТимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не смогла явиться на заседание Верховной рады, потому что в её семье произошло горе. В её семье горе, и по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами, — сообщил депутат Рады Валентин Наливайченко, трансляцию вёл канал «112 Украина».
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Тимошенко не пришла в Верховную раду из-за горя в семье

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