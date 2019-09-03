Политика
News.ruТимошенко не явилась в Раду из-за горя в семье
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не смогла явиться на заседание Верховной рады, потому что в её семье произошло горе. В её семье горе, и по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами, — сообщил депутат Рады Валентин Наливайченко, трансляцию вёл канал «112 Украина».
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Происшествия
СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:38
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Политика
Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Политика
Путина 2 сентября ждут в иркутском Тулуне
Город Тулун посетит 2 сентября президент России Владимир Путин в рамках поездки в Иркутскую область.
REGNUM вчера в 03:05
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Политика
Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом
Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
Известия 20:35
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У бабочек-ручейников обнаружили новый орган чувств
В ходе исследования выяснилось, что антенны ручейников отличаются от антенн других насекомых.
Машины и Механизмы вчера в 13:07
Политика
Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией.
Российская газета 04:07
Здоровье
Отечественные арбузы и дыни не прошли проверку Роспотребнадзора
Доктор Питер 11:48
Авто
Завод Hyundai наградил студентов-автомехаников лицея им. С.И.Мосина за отличную учебу
Уже несколько лет подряд предприятие награждает стипендиями лучших студентов Сестрорецкого лицея им. С.И.Мосина, а выпускники этого учебного заведения входят в число сотрудников завода.
Новости Курортного района Санкт-Петербурга вчера в 10:11
Футбол
Прядкин: некоторые топ-клубы в открытую выражали недоверие Егорову
Некоторые клубы в открытую выражали недоверие Егорову, говорили, что они не видят перспектив.
Чемпионат 09:15
Политика
Путин прилетел на ВЭФ во Владивосток
Накануне.Ru 18:32
Экономика
США ввели очередную серию пошлин на китайские товары
Пошлина в 15% коснется импортируемых из КНР товаров объемом в $112 млрд. В частности, речь идет об одежде и обуви.
Интерфакс 01 сентября в 03:54
Политика
Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу
На прошлой неделе сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что российское правительство отказалось предоставить им визы.
Интерфакс 19:25
Общество
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости 18:43
Футбол
Лукас Сантос: «Постараюсь отплатить ЦСКА за доверие»
Говорят, что тут холодно, но я не вижу в этом проблемы. Рад, что ЦСКА верит в меня, постараюсь отплатить клубу за доверие, — сказал Сантос.
Матч ТВ 11:18
Политика
Заболеваемость гриппом в РФ за 23 года снизилась в 196 раз
По данным экспертов, 20-30 дополнительных лет жизни подарила вакцинация популяции населения на Земле и эта тенденция сохраняется, добавила она.
BFM.ru 21:27
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Медведев победил Вавринку и пробился в полуфинал US Open
РИА Новости 17:09
Происшествия
В турецком отеле утонула российская девочка
Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru 12:07
Футбол
ФИФА презентовала логотип ЧМ-2022
ФИФА на официальном сайте презентовала логотип ЧМ 2022 года, который пройдет в Катаре. Изогнутость линий символизирует песчаные дюны страны.
Vprognoze.ru 15:10
Происшествия
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
Коммерсантъ 11:12
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Мать приняла смертельную болезнь у ребенка за аллергию
Поскольку девочку несколько раз стошнило, мать решила, что у нее пищевая аллергия. Она отвела ребенка в местную больницу.
Lenta.ru 14:40
Общество
Подземный археологический музей построят в Кремле
Подземный археологический музей появится на территории Кремля. Экспертизу проекта строительства одобрили в Главгосэкспертизе России.
Вечерняя Москва 10:26
Происшествия
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 21:08
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices 14:24