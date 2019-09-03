Мы сочувствуем её семье, горе. Из-за семейных обстоятельств Юлия Владимировна сегодня не с нами. Наши искренние сочувствия. Думаю, она сама объяснит… Такова жизнь.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не явилась в Верховную Раду Украины во вторник, 3 сентября, из-за произошедших горестных событий в семье. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление депутата украинского парламента и члена фракции Валентина Наливайченко.

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

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