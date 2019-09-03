Политика

Газета.RuГазета.RuТимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не явилась в Верховную Раду Украины во вторник, 3 сентября, из-за произошедших горестных событий в семье. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление депутата украинского парламента и члена фракции Валентина Наливайченко.
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Валентин Наливайченко
Мы сочувствуем её семье, горе. Из-за семейных обстоятельств Юлия Владимировна сегодня не с нами. Наши искренние сочувствия. Думаю, она сама объяснит… Такова жизнь.
— Валентин Наливайченко, украинский политикREGNUM 07:04

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