Политика

Радио МаякРадио МаякТимошенко: «Батькивщина» перешла в оппозицию

Фракция "Батькивщина" в Верховной раде Украины перешла в оппозицию после принятия законопроекта о рынке земли. Об этом объявила лидер фракции и одноимённой партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Тимошенко объявила о переходе ее фракции в оппозицию

Российская газета13:47

Партия Тимошенко перешла в оппозицию Зеленскому

Коммерсантъ12:53

Тимошенко объявила о переходе фракции «Батькивщина» в оппозицию

Известия09:56

Тимошенко стала противником Зеленского

Lenta.ru11:02

Фракция Тимошенко в Раде перешла в оппозицию из-за принятия законопроекта о рынке земли

ТАСС10:34

Тимошенко объявила о переходе в оппозицию из-за проекта о рынке земель

RT на русском12:20

Тимошенко объявила о переходе в оппозицию к Зеленскому

Rambler News Service09:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 15:31, Ашберн
Происшествия

Боец ММА подозревается в похищении человека

Газета.Ru 14:59
Экономика

Рост экономики США замедлился до 1,9%

Экономика США растет 11-й год подряд, в первой половине нынешнего года темпы роста составили 2,5%, в третьем квартале снизились до 1,9%. Как сообщил в среду на слушаниях в Конгрессе председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, в целом прогноз остается благоприятным.
ТАСС 11:53
Футбол

Жоау Мариу не поможет «Локомотиву» в нынешнем году

Московский "Локомотив" потерял одного из лидеров команды. Полузащитник Жоау Мариу сломал палец на ноге и выбыл из строя на два месяца.
Вести.Ru вчера в 10:26
Общество

Маму Анастасии Заворотнюк могут арестовать

Речь идёт об иномарке Porsche Panamera, которую Анастасия Заворотнюк несколько лет назад подарила своей маме.
OAnews 10:20
Политика

WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
RT на русском 00:25
Общество

На Украине освободили организатора «убийства» на Бабченко

Киевский апелляционный суд освободил директора оружейного предприятия «Шмайсер» Бориса Германа, которого обвиняли в организации покушения на жизнь российского журналиста Аркадия Бабченко.
РБК 15:05
Политика

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
РИА Новости 08:25
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Футбол

Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме

По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
Происшествия

Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны

Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
РИА Новости 13:44
Общество

Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Политика

В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК 12:48
Происшествия

Доцент Олег Соколов уволен из СПбГУ «за аморальный поступок»

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета ( СПбГУ) Олег Соколов, которому предъявлено обвинение в убийстве сожительницы, уволен из вуза в соответствии с приказом от 11 ноября по п.8, ч. 1, ст. 81 Трудового кодекса РФ (совершение работником, аморального проступка, несовместимого с продолжением работы).
Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:48
Общество

Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции

Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.
РБК 04:46
Политика

Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
RT на русском 13:47
Авто

Соперник Renault Arkana от Volkswagen показан на фото

Разработкой нового бюджетного кроссовера занималось Бразильское подразделении Volkswagen.
Новые автомобили вчера в 21:32
Шоу-бизнес

Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем

На видео Алексей грубо схватил девочку за руку и прижал к полу, далее отвел ее на кухню и привязал при помощи ремня к батарее.
GreatLove 11:04
Футбол

Ультрас — о звуках на матче «Шахтёра» и «Динамо»: это была акция в поддержку сов

Представитель ультрас киевского «Динамо» Декстер рассказал, какие звуки имитировали болельщики во время матча 14-го тура чемпионата Украины с донецким «Шахтёром».
Чемпионат 15:24
Политика

Премьер Индии рассказал о встрече с Путиным

Национальная служба новостей 14:59
Армия и оружие

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десять человек

"В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", - сообщила Вафаа Яги.
РИА Новости вчера в 15:41
Кино

Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика

Фильм Про 03:22
Происшествия

В Польше нашли тела двух украинцев в морозилке для фруктов

В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Lenta.ru вчера в 20:23
Армия и оружие

Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие

Генерал отметил, что военная контрразведка в начале нулевых годов была одним из основных инструментов, благодаря которому удалось возродить российскую армию и нарастить ее мощь.
РИА Новости 08:37
Общество

Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour

Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Газета.Ru вчера в 20:49
Игры

Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки

С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета 15:25
Политика

Путин назвал отношения России и Китая прочными и стабильными

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая прочны, стабильны и не подвержены влиянию извне.
РИА Новости 15:14
Интернет

Google начнет открывать банковские счета

Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.
Коммерсантъ 10:36
Игры

Death Stranding стала самым крупным релизом Sony на PS4 в Японии

Death Stranding удалось стать самым крупным релизом Sony на PS4 в Японии, обойдя предыдущего обладателя титула — Bloodborne.
Игромания.ру 08:44
Общество

В Центральной России наступит зимнее «бабье лето»

Зимнее "бабье лето" продлится до середины следующей недели, несмотря на незначительное похолодание в воскресенье, 17 ноября.
Газета.Ru 10:36
Происшествия

Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье

Учительница начальных классов Мария Аксакалова, возвращаясь с работы, увидела, как на детской площадке мужчина запугивал детей ножом.
Известия 14:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное