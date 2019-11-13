Политика
Радио МаякТимошенко: «Батькивщина» перешла в оппозицию
Фракция "Батькивщина" в Верховной раде Украины перешла в оппозицию после принятия законопроекта о рынке земли. Об этом объявила лидер фракции и одноимённой партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
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Происшествия
Боец ММА подозревается в похищении человека
Экономика
Рост экономики США замедлился до 1,9%
Экономика США растет 11-й год подряд, в первой половине нынешнего года темпы роста составили 2,5%, в третьем квартале снизились до 1,9%. Как сообщил в среду на слушаниях в Конгрессе председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, в целом прогноз остается благоприятным.
Футбол
Жоау Мариу не поможет «Локомотиву» в нынешнем году
Московский "Локомотив" потерял одного из лидеров команды. Полузащитник Жоау Мариу сломал палец на ноге и выбыл из строя на два месяца.
Общество
Маму Анастасии Заворотнюк могут арестовать
Речь идёт об иномарке Porsche Panamera, которую Анастасия Заворотнюк несколько лет назад подарила своей маме.
Политика
WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
Общество
На Украине освободили организатора «убийства» на Бабченко
Киевский апелляционный суд освободил директора оружейного предприятия «Шмайсер» Бориса Германа, которого обвиняли в организации покушения на жизнь российского журналиста Аркадия Бабченко.
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Футбол
Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме
По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Происшествия
Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны
Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Политика
В ФРГ приняли регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Происшествия
Доцент Олег Соколов уволен из СПбГУ «за аморальный поступок»
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета ( СПбГУ) Олег Соколов, которому предъявлено обвинение в убийстве сожительницы, уволен из вуза в соответствии с приказом от 11 ноября по п.8, ч. 1, ст. 81 Трудового кодекса РФ (совершение работником, аморального проступка, несовместимого с продолжением работы).
Общество
Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции
Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.
Политика
Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
Авто
Соперник Renault Arkana от Volkswagen показан на фото
Разработкой нового бюджетного кроссовера занималось Бразильское подразделении Volkswagen.
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем
На видео Алексей грубо схватил девочку за руку и прижал к полу, далее отвел ее на кухню и привязал при помощи ремня к батарее.
Футбол
Ультрас — о звуках на матче «Шахтёра» и «Динамо»: это была акция в поддержку сов
Представитель ультрас киевского «Динамо» Декстер рассказал, какие звуки имитировали болельщики во время матча 14-го тура чемпионата Украины с донецким «Шахтёром».
Политика
Премьер Индии рассказал о встрече с Путиным
Армия и оружие
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десять человек
"В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", - сообщила Вафаа Яги.
Кино
Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика
Происшествия
В Польше нашли тела двух украинцев в морозилке для фруктов
В Польше нашли тела двух граждан Украины в бескислородной холодильной камере для хранения фруктов.
Армия и оружие
Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие
Генерал отметил, что военная контрразведка в начале нулевых годов была одним из основных инструментов, благодаря которому удалось возродить российскую армию и нарастить ее мощь.
Общество
Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Политика
Путин назвал отношения России и Китая прочными и стабильными
Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая прочны, стабильны и не подвержены влиянию извне.
Интернет
Google начнет открывать банковские счета
Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.
Игры
Death Stranding стала самым крупным релизом Sony на PS4 в Японии
Death Stranding удалось стать самым крупным релизом Sony на PS4 в Японии, обойдя предыдущего обладателя титула — Bloodborne.
Общество
В Центральной России наступит зимнее «бабье лето»
Зимнее "бабье лето" продлится до середины следующей недели, несмотря на незначительное похолодание в воскресенье, 17 ноября.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Учительница начальных классов Мария Аксакалова, возвращаясь с работы, увидела, как на детской площадке мужчина запугивал детей ножом.