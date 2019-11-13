Политика
Ореанда-НовостиТимошенко заявила о переходе «Батькивщины» в оппозицию к Зеленскому
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что её партия с сегодняшнего дня будет выступать в качестве оппозиции к президенту страны Владимиру Зеленскому, пишет «МК». «Батькивщина» также будет в оппозиции к президентской партии «Слуга народа».
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Политика
Начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
В комитете по разведке палаты представителей США начались первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента главы Белого дома Дональда Трампа.
Российская газета 11:00
Авто
Новый Land Rover Defender сыграл в новом фильме про Джеймса Бонда
В рамках сотрудничества Land Rover с кинокомпанией EON Productions опубликован первый официальный тизер со съемочной площадки 25-го фильма о Джеймсе Бонде Не время умирать с участием нового Defender.
Top Gear Russia 06:23
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Вести.Ru 04:29
Политика
Рада в первом чтении приняла законопроект о земельной реформе
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который с 1 октября 2020 года отменяет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, сообщается на парламентском сайте в среду, 13 ноября.
Известия 09:27
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками.
Коммерсантъ 03:44
Политика
Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС
Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Известия 12:48
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Гаджеты
Motorola опубликовала официальный анонс раскладушки Razr
Картинка темная, виден только силуэт устройства. Пожадничала Motorola с более подробным тизером.
The GEEK 08:32
Экономика
«Газпром» отказался от размещения евробондов из-за угроз «Нафтогаза»
Почему "Газпром" отменил размещение евробондов "Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение облигаций в швейцарских франках из-за угрозы потерять привлеченные деньги, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник и подтвердили РБК два собеседника, близких к "Газпрому".
РБК 12:57
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поругалась с Никитой Михалковым
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram ответила на выпад со стороны кинорежиссера Никиты Михалкова.
Газета.Ru 06:54
Общество
Кириллу Терешину прооперировали «руки-базуки»
Операцию провели в московской клинике — врачи смогли вывести из организма парня синтол и другие вещества.
YA62.ru вчера в 06:59
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
РИА Новости 08:25
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов назвал следующего российского чемпиона UFC
Действующий обладатель титула UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, ответил на вопрос о том, кто станет следующим российским чемпионом UFC.
FightTime.ru 12:50
Космос
США определили место поиска жизни на Марсе
Американские астробиологи обнаружили в кратере Йезеро на Марсе большие залежи осадочных пород, в которых могут скрываться микроскопические следы древней жизни.
News.ru 06:17
Культура
People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
RuNews24.ru 07:58
Политика
Глава Минобороны Франции объяснила слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Глава Минобороны Франции Флоранс Парли прокомментировала утверждение французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
RT на русском 12:51
Происшествия
Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны
В среду днем информированный источник сообщил РИА Новости, что Даххаев доставлен в УФСБ по подозрению в разглашении гостайны и взятке.
РИА Новости 13:44
Гаджеты
Слух: iPhone 12 может стать меньше нынешнего
Известный аналитик Мин-Чи Куо считает, что в модели iPhone Pro 2020 года компания Apple, помимо реализации поддержки сетей 5G, увеличения частоты обновления экрана до 120 Гц и установки времяпролетной камеры, может уменьшить размер экрана.
Computerworld Россия 03:15
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Общество
Суд отклонил иск Алдонина к МВД на 47 миллионов рублей
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск бывшего игрока ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина к МВД, в котором экс-футболист просил взыскать с министерства 47 миллионов рублей за некачественное, по его мнению, расследование по делу о мошенничестве в банке "Замоскворецкий", сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 12:15
Политика
Почти 40 тыс. жителей ЛНР получили российские паспорта
Почти 40 тыс. жителей Луганской народной республики (ЛНР) уже получили паспорта Российской Федерации.
ТАСС 06:41
Политика
Трамп обсудит с Эрдоганом С-400 и увеличение торговли
Президент США Дональд Трамп намерен обсудить в среду со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом увеличение торговли с 20 до 100 миллиардов долларов, закупку российских ЗРК С-400 и тему истребителей-бомбардировщиков F-35.
РИА Новости 13:17
Армия и оружие
Два американских катера пополнили состав ВМС Украины
Состав Военно-морских сил Украины пополнили два американских катера класса Island, которые были переданы Киеву в прошлом году.
Аргументы и Факты 09:22
Интернет
Google начнет открывать банковские счета
Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.
Коммерсантъ 10:36
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Гаджеты
Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Американская компания Apple представила новый ноутбук — MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.
Известия 09:54