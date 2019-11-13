Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что её партия с сегодняшнего дня будет выступать в качестве оппозиции к президенту страны Владимиру Зеленскому, пишет «МК». «Батькивщина» также будет в оппозиции к президентской партии «Слуга народа».

Тимошенко заявила о переходе «Батькивщины» в оппозицию к Зеленскому

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