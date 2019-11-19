Ранее Зеленский заявил, что Тимошенко «имитирует заботу о народе», уходя в оппозицию, и назвал это «давней украинской традицией».

Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»

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