Политика

RT на русскомRT на русскомТимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»

Ранее Зеленский заявил, что Тимошенко «имитирует заботу о народе», уходя в оппозицию, и назвал это «давней украинской традицией».
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Тимошенко — Зеленскому: «Ждём Вас на корпоративах»

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Тимошенко ответила Зеленскому на слова про отсутствие «сладенького»

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Газета.Ru06:51

Тимошенко резко ответила Зеленскому на слова о лишении «сладенького»

РИА Новости06:40
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Футбол

Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
РИА Новости 14:46
Футбол

Сан-Марино — Россия 0:5

Сборная России по футболу крупно обыграла Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы.
Известия 16:35
Экономика

Сбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1

Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.
Известия 11:37
Технологии

Аарон Флинн поделился мнением о Frostbite

Флинн привел пример из собственного опыта, когда Frostbite попала в руки BioWare команда разработчиков существенно увеличилась, тем не менее прогресс работы над проектами все равно замедлился из-за «капризного» движка Frostbite.
Vevby.ru 15:56
Футбол

Сборная России сыграет в одной группе с Данией на Евро-2020

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России проиграла Бельгии со счетом 1:4 в матче отбора Евро-2020.
Кубань 24 00:26
Политика

В Волгограде готовятся избирать четырех депутатов Госдумы

В Волгограде подготовку к выборам ведут исходя из того, что система останется прежней и выбирать будем четырех депутатов.
Блокнот Волгоград 08:20
Общество

«Нафтогаз» ответил на предложение России по скидке на газ

Украинская компания «Нафтогаз» признала, что ей будет невыгодно отказаться от исков к российскому «Газпрому» в обмен на скидку на поставляемый в страну газ.
Известия 14:57
Футбол

Радимов назвал «чудом» украинского футболиста Яремчука

Бывший футболист сборной России, тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался по поводу украинского нападающего Романа Яремчука.
Pravda.Ru 09:08
Армия и оружие

Израильская армия сообщила о перехвате четырех ракет со стороны Сирии

Московский Комсомолец вчера в 23:26
Космос

Запуск шести транспортников «Прогресс МС» застрахуют за 997 млн рублей

Страховые компании "АльфаСтрахование" и "Мегарусс-Д" (коллективный участник) выиграли право на страхование рисков при запусках транспортных пилотируемых кораблей (ТПК), транспортных грузовых кораблей (ТГК) и их стыковках с Международной космической станцией с предложенной ценой 997 млн рублей.
Интерфакс 08:32
Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Известия 02:30
Общество

Губернатор Сахалина меняет структуру областного правительства

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко меняет структуру правительства региона.
ФедералПресс 17 ноября в 22:19
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru 14:24
Экономика

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на предстоящие три года. В документ внесено более 600 поправок.
Вести ФМ 10:55
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
РБК 14:13
Армия и оружие

В Донбасс прибыли американские военные инструкторы

Expert.ru 06:40
Общество

Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler

Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
АиФ Санкт-Петербург 01:17
Политика

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Lenta.ru 12:52
Шоу-бизнес

Алсу решилась на короткую стрижку

Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
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Происшествия

Полиция Петербурга: машина Боярского не сбивала человека

Вести.Ru 16:23
Игры

В The Outer Worlds теперь можно увеличить размер шрифта в диалогах

Разработчики исправили в ролевой игре несколько проблем с квестами и ряд внутриигровых ошибок, а также добавили возможность увеличить шрифт в диалогах.
3DNews 14:15
Наука

Квантовые физики доказали, что объективной реальности не существует

Вечерний курьер 16 ноября в 03:43
Армия и оружие

В НАТО хотят признать космос сферой военной деятельности

Страны Североатлантического альянса на заседании на уровне министров иностранных дел 20 ноября намерены признать космос сферой военной деятельности альянса, но размещать там оружие не будут.
Русская Планета 06:24
Шоу-бизнес

Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление

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Политика

Трамп снова пригрозил Китаю повышением пошлин

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ещё сильнее поднять пошлины на китайские товары, если не удастся достичь договорённости с Пекином.
News.ru 13:00
Политика

Румас анонсировал новый этап построения Союзного государства с Россией

Белорусский премьер-министр Сергей Румас сообщил, что в ходе заседания Высшего государственного совета, которое пройдёт 8 декабря, будет дан старт новому этапу построения Союзного государства.
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Авто

Hyundai выпустил бюджетную альтернативу Hyundai Solaris

Как сообщили в пресс-службе корейской марки, в основу седана легла платформа RB, на которой уже построены Hyundai Accent (по-нашему – Solaris) и KIA Soluto.
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Единоборства

Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
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Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

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На кладбище в Мурманской области погиб рабочий

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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Юлия Владимировна Тимошенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины с 16 января 1997 года. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010.
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