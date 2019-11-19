Политика
RT на русскомТимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»
Ранее Зеленский заявил, что Тимошенко «имитирует заботу о народе», уходя в оппозицию, и назвал это «давней украинской традицией».
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 16:46, Ашберн
Футбол
Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино покидает пост главного тренера "Тоттенхэма", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.
Футбол
Сан-Марино — Россия 0:5
Сборная России по футболу крупно обыграла Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы.
Экономика
Сбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1
Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.
Технологии
Аарон Флинн поделился мнением о Frostbite
Флинн привел пример из собственного опыта, когда Frostbite попала в руки BioWare команда разработчиков существенно увеличилась, тем не менее прогресс работы над проектами все равно замедлился из-за «капризного» движка Frostbite.
Футбол
Сборная России сыграет в одной группе с Данией на Евро-2020
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России проиграла Бельгии со счетом 1:4 в матче отбора Евро-2020.
Политика
В Волгограде готовятся избирать четырех депутатов Госдумы
В Волгограде подготовку к выборам ведут исходя из того, что система останется прежней и выбирать будем четырех депутатов.
Общество
«Нафтогаз» ответил на предложение России по скидке на газ
Украинская компания «Нафтогаз» признала, что ей будет невыгодно отказаться от исков к российскому «Газпрому» в обмен на скидку на поставляемый в страну газ.
Футбол
Радимов назвал «чудом» украинского футболиста Яремчука
Бывший футболист сборной России, тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался по поводу украинского нападающего Романа Яремчука.
Армия и оружие
Израильская армия сообщила о перехвате четырех ракет со стороны Сирии
Космос
Запуск шести транспортников «Прогресс МС» застрахуют за 997 млн рублей
Страховые компании "АльфаСтрахование" и "Мегарусс-Д" (коллективный участник) выиграли право на страхование рисков при запусках транспортных пилотируемых кораблей (ТПК), транспортных грузовых кораблей (ТГК) и их стыковках с Международной космической станцией с предложенной ценой 997 млн рублей.
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Общество
Губернатор Сахалина меняет структуру областного правительства
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко меняет структуру правительства региона.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Экономика
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на предстоящие три года. В документ внесено более 600 поправок.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Общество
Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler
Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Шоу-бизнес
Алсу решилась на короткую стрижку
Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
Игры
В The Outer Worlds теперь можно увеличить размер шрифта в диалогах
Разработчики исправили в ролевой игре несколько проблем с квестами и ряд внутриигровых ошибок, а также добавили возможность увеличить шрифт в диалогах.
Наука
Квантовые физики доказали, что объективной реальности не существует
Армия и оружие
В НАТО хотят признать космос сферой военной деятельности
Страны Североатлантического альянса на заседании на уровне министров иностранных дел 20 ноября намерены признать космос сферой военной деятельности альянса, но размещать там оружие не будут.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
Политика
Трамп снова пригрозил Китаю повышением пошлин
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может ещё сильнее поднять пошлины на китайские товары, если не удастся достичь договорённости с Пекином.
Политика
Румас анонсировал новый этап построения Союзного государства с Россией
Белорусский премьер-министр Сергей Румас сообщил, что в ходе заседания Высшего государственного совета, которое пройдёт 8 декабря, будет дан старт новому этапу построения Союзного государства.
Авто
Hyundai выпустил бюджетную альтернативу Hyundai Solaris
Как сообщили в пресс-службе корейской марки, в основу седана легла платформа RB, на которой уже построены Hyundai Accent (по-нашему – Solaris) и KIA Soluto.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
Происшествия