Политика

RT на русскомRT на русскомТимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»

Ранее Зеленский заявил, что Тимошенко «имитирует заботу о народе», уходя в оппозицию, и назвал это «давней украинской традицией».
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Тимошенко ответила Зеленскому на слова про отсутствие «сладенького»

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Тимошенко предрекла Зеленскому работу на корпоративах после президентства

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Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

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В Кремле не стали комментировать слушания по импичменту Трампа

Власти России следят за слушаниями в рамках процедуры импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, но предпочитают их не комментировать.
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Режиссер "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс пожаловалась на мужские стереотипы.
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Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге

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Армия и оружие

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о «невыполнении Россией своих обещаний», а также на угрозы вновь начать военную операцию на севере Сирии.
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Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

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«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

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Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
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Госдума приняла во втором чтении проект бюджета ФОМС на 2020-2022 годы

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020-2022 годы.
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Apple проведёт мероприятие в декабре

Компания Apple объявила о проведении мероприятия для прессы 2 декабря.
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Создание новой внешности Соника обошлось Paramount Pictures в $5 млн

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Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.
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Газета.Ru 16 ноября в 05:29
Политика

Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.
Газета.Ru 07:00
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Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

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Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
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Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
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День ракетных войск и артиллерии отмечают в России

В России сегодня отмечают День ракетных войск и артиллерии, передает ОТР.
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ПФР подтвердил льготы более чем для миллиона предпенсионеров

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В Москве прошел бал дебютанток Tatler

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Юлия Владимировна Тимошенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины с 16 января 1997 года. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010.
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