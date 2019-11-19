Политика

Аргументы неделиАргументы неделиТимошенко пригласила Зеленского на «корпоратив»

Лидер партии «Батькивщина» ответила Зеленскому сарказмом на иронию. Она намекнула украинскому лидеру на его прошлое комедианта. Поводом для высказывания стало рассекречивание подробностей кулуарных переговоров.
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Тимошенко ответила Зеленскому на слова про отсутствие «сладенького»

Известия08:16

Тимошенко — Зеленскому: «Ждём Вас на корпоративах»

REGNUM07:14

Тимошенко предрекла Зеленскому работу на корпоративах после президентства

Lenta.ru07:47

Тимошенко ждет Зеленского на корпоративах «со своим пианино»

ТВ Центр07:35

Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»

RT на русском07:14

Ждем вас на корпоративах: Тимошенко жестко ответила Зеленскому

РЕН ТВ07:47

Тимошенко высмеяла Зеленского

Rambler News Service07:04
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Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

Lenta.ru 04:10
Общество

В Швеции прекратили дело против Ассанжа

Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Lenta.ru 09:43
Экономика

Сбербанк продает «золотую акцию» «Яндекса» за €1

Банк продает эту акцию по цене приобретения — за €1. Сбербанк приобрел «золотую акцию» «Яндекса» в 2009 году.
Коммерсантъ 10:11
Футбол

Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 08:43
Происшествия

Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
РИА Новости 10:05
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Экономика

Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год

Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Известия 09:04
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Армия и оружие

Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации

Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
Известия 09:42
Происшествия

Возбуждено дело против посадившей ребенка за руль матери

Известия 09:35
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

РБК вчера в 12:41
Политика

Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Известия 09:39
Политика

Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
РИА Новости 07:54
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
REGNUM 04:42
Армия и оружие

Минобороны ответило на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Россия удивилась заявлению Турции о готовности провести новую военную операцию на севере Сирии.
Lenta.ru 06:52
Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru 06:59
Общество

Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»

Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.
Ведомости 07:54
Общество

Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
RT на русском 07:24
Происшествия

Пропавшая редактор «Интерфакса» два дня пролежала за церковью

Известия 08:29
Общество

«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей

Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Весьма 01:53
Политика

Германия призвала сохранить транзит газа через Украину

Транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
RT на русском 10:22
Футбол

Сборная России U-19 разгромила Польшу и вышла в элитный раунд ЧЕ

В матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года, юношеская сборная России разгромила команду Польши, благодаря чему заняла второе место в группе и обеспечила себе выход во второй отборочный раунд.
Metaratings 10:17
Происшествия

В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей

RT на русском 03:20
Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Известия 02:30
Фигурное катание

Медведева задула свечки в честь дня рождения на бородинском хлебе

Спортсменка задула свечки не на праздничном торте, а на круглой буханке бородинского хлеба.
Нева Спорт 10:09
Общество

Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов

Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Известия 08:45
Армия и оружие

«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»

Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Известия 04:24
Политика

Итоговый документ саммита «нормандской четверки» готовится – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время готовится текст итогового документа, который может быть принят на саммите лидеров "нормандской четверки".
Москва 24 07:14
Общество

Акимов сообщил Путину о «колоссальном спросе» на билеты в Крым

За первые дни продажи билетов на поезда в Крым было продано около 10 тыс. билетов, а сайт по их продаже даже столкнулся с проблемами из-за высокой нагрузки.
РБК 08:41
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Юлия Владимировна Тимошенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины с 16 января 1997 года. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010.
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