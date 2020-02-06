Политика
ИзвестияТимошенко поранилась во время драки за место спикера в Верховной раде
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поранилась и сломала аппаратуру во время потасовки в Верховной раде. На заседании 6 февраля парламент рассматривал в том числе законопроект о рынке земли во втором чтении.
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:52, Ашберн
Общество
В Москве начали проверять температуру всех посетителей Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РБК, что Кремль принял дополнительные меры предосторожности из-за вспышки нового коронавируса.
Происшествия
В Москве ребенок ушел из детского сада во время тихого часа
Полицейские Северо-западного округа вернули родителям шестилетнего сына, ушедшего из детского сада, сообщает начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Политика
Путин призвал убрать «вузы-пустышки» из России
Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию поручил последовательно закрывать "вузы-пустышки".
Футбол
В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
Происшествия
Подозреваемый в поджоге Никулинского суда задержан в Москве
Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь пятиэтажное здание Никулинского суда на Мичуринском проспекте на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова рассказала, как попала в больницу
На днях стало известно, что Солдатова не вошла в состав национальной сборной, которая выступит на московском этапе Гран-при с 7 по 9 февраля.
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Происшествия
Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока
Как сообщает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда Москвы, где в закрытом режиме рассматривается ходатайство, Королев — 69-летний холостой уроженец Приморского края, имеющий высшее образование и зарегистрированный во Владивостоке.
Происшествия
В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных
В центре Иерусалима, неподалеку от бывшего вокзала, а ныне развлекательного центра "Первая станция" автомобиль наехал на толпу военнослужащих ЦАХАЛа, пострадали 15 человек, один находится в критическом состоянии, пишет Jerusalem Post со ссылкой на представителя полиции.
Общество
Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах
Энергетика
Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%
Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии
В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Здоровье
Во всех школах города Иваново вводится карантин
Карантинные меры в школах вводятся с 8 февраля и до особого распоряжения.
Экономика
Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes
Один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин стал самым богатым россиянином по версии Forbes.
Армия и оружие
Армия Сирии установила полный контроль в Саракибе
В Провинции Идлиб сирийской армией был установлен полный контроль над городом Саракиб.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Кино
В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
Политика
Путин подписал документ о создании должности зампреда Совбеза России
Президент России Владимир Путин подписал законопроект о создании должности заместителя председателя Совета безопасности страны.
Культура
Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Общество
Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
Общество
Умер сын экс-президента Киргизии
Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
Общество
Путин предложил наказывать наживающиеся на коронавирусе аптеки
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о необходимости выявления аптек, который завышают цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Исмаилову перед боем
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к своему будущему сопернику Магомеду Исмаилову.
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