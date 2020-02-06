Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поранилась и сломала аппаратуру во время потасовки в Верховной раде. На заседании 6 февраля парламент рассматривал в том числе законопроект о рынке земли во втором чтении.

Тимошенко поранилась во время драки за место спикера в Верховной раде

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