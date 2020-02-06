Политика

ИзвестияИзвестияТимошенко поранилась во время драки за место спикера в Верховной раде

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поранилась и сломала аппаратуру во время потасовки в Верховной раде. На заседании 6 февраля парламент рассматривал в том числе законопроект о рынке земли во втором чтении.
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Тимошенко заняла место спикера во время стычки в Верховной раде

РБК08:00

Тимошенко поранилась во время драки за место спикера в Верховной раде

Известия08:36

Скабеева высмеяла потасовку депутатов в Раде

РИА Новости07:40

Тимошенко заняла место председателя Верховной Рады во время столкновений депутатов

Телеканал 360°07:01

Тимошенко заняла кресло спикера во время столкновений в Раде

RT на русском05:51

Тимошенко заняла кресло спикера Рады после потасовки в парламенте

Интерфакс05:42

Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде

Российская газета07:29
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:52, Ашберн

В украинской Раде вспыхнула очередная потасовка. Видео

Вести.UZ07:01
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:52, Ашберн
Общество

В Москве начали проверять температуру всех посетителей Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РБК, что Кремль принял дополнительные меры предосторожности из-за вспышки нового коронавируса.
Snob.ru 08:05
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В Москве ребенок ушел из детского сада во время тихого часа

Полицейские Северо-западного округа вернули родителям шестилетнего сына, ушедшего из детского сада, сообщает начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости вчера в 12:38
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Путин призвал убрать «вузы-пустышки» из России

Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию поручил последовательно закрывать "вузы-пустышки".
РИА Новости 08:44
Футбол

В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
РИА Новости вчера в 14:32
Происшествия

Подозреваемый в поджоге Никулинского суда задержан в Москве

Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь пятиэтажное здание Никулинского суда на Мичуринском проспекте на юго-западе Москвы, бросив бутылку с зажигательной смесью в окно одного из залов заседаний.
Интерфакс 08:35
Спорт

Гимнастка Александра Солдатова рассказала, как попала в больницу

На днях стало известно, что Солдатова не вошла в состав национальной сборной, которая выступит на московском этапе Гран-при с 7 по 9 февраля.
РИА Новости 08:21
Политика

В Кремле рассказали о деталях переговоров Путина и Лукашенко

REGNUM 07:17
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

РБК 08:35
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые новым КоАП штрафы

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал предложения ведомств кратно увеличить штрафы за превышение скорости в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
Российская газета 04:53
Происшествия

Обвиняемым в госизмене россиянином оказался пенсионер из Владивостока

Как сообщает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда Москвы, где в закрытом режиме рассматривается ходатайство, Королев — 69-летний холостой уроженец Приморского края, имеющий высшее образование и зарегистрированный во Владивостоке.
РИА Новости 07:13
Происшествия

В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных

В центре Иерусалима, неподалеку от бывшего вокзала, а ныне развлекательного центра "Первая станция" автомобиль наехал на толпу военнослужащих ЦАХАЛа, пострадали 15 человек, один находится в критическом состоянии, пишет Jerusalem Post со ссылкой на представителя полиции.
Интерфакс 00:29
Общество

Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах

Российская газета вчера в 10:46
Энергетика

Турция в 2019 году сократила закупки газа у «Газпрома» на 40%

Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.
Вести.Ru вчера в 04:31
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ 03:51
Здоровье

Во всех школах города Иваново вводится карантин

Карантинные меры в школах вводятся с 8 февраля и до особого распоряжения.
IvanovoNews 07:55
Экономика

Потанин стал богатейшим россиянином по версии Forbes

Один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин стал самым богатым россиянином по версии Forbes.
RT на русском 07:59
Армия и оружие

Армия Сирии установила полный контроль в Саракибе

В Провинции Идлиб сирийской армией был установлен полный контроль над городом Саракиб.
Газета.Ru вчера в 15:32
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
Кино

В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
RuNews24.ru 06:08
Политика

Путин подписал документ о создании должности зампреда Совбеза России

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о создании должности заместителя председателя Совета безопасности страны.
RT на русском 07:20
Культура

Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 00:36
Общество

Путин поручил дополнительно профинансировать ремонт дорог в Крыму

Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить в 2020-2022 годах дополнительные средства из федерального бюджета для капремонта многоквартирных домов и автодорог в Крыму и Севастополе.
Российская газета 06:56
Общество

Умер сын экс-президента Киргизии

Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
RT на русском 01:02
Политика

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
РИА Новости 03:43
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
РИА Новости 06:52
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В России предложили ограничить использование шипованных шин

РБК вчера в 10:22
Общество

Путин предложил наказывать наживающиеся на коронавирусе аптеки

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о необходимости выявления аптек, который завышают цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Газета.Ru вчера в 10:27
Здоровье

Врач определил идеальное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Газета.Ru 06:41
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Александр Емельяненко обратился к Исмаилову перед боем

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к своему будущему сопернику Магомеду Исмаилову.
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Астролог Володина объяснила уход принца Гарри из королевской семьи

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