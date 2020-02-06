Политика

Газета.RuГазета.RuТимошенко повредила палец во время потасовки в Раде

Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко оторвала провода у микрофона на месте спикера Рады Дмитрия Разумкова и повредила палец, передает РИА "Новости". В четверг, 6 февраля, в Раде рассматривается законопроект о рынке земли.
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Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко травмировала палец руки во время попытки прервать работу президиума Верховной рады, сообщает интернет-издание «Левый берег
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