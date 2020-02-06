Политика
Газета.RuТимошенко повредила палец во время потасовки в Раде
Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко оторвала провода у микрофона на месте спикера Рады Дмитрия Разумкова и повредила палец, передает РИА "Новости". В четверг, 6 февраля, в Раде рассматривается законопроект о рынке земли.
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Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко травмировала палец руки во время попытки прервать работу президиума Верховной рады, сообщает интернет-издание «Левый берег».Аргументы и Факты09:06
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Компаниям, которые хотят отправить в космос спутник, однако не могут полностью арендовать ракету, стоимость запуска которой составляет $60 млн.
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Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
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Солдатова опровергла информацию о попытке суицида
6 февраля стало известно, что спортсменка попала в больницу после попытки суицида, однако позднее сама Солдатова опровергла эту информацию и заявила, что это произошло совершенно случайно, сводить счеты с жизнью у нее в мыслях не было.
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Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
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В Сургуте мужчину избили на глазах у сына-инвалида из-за парковки
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Нарколог называет самый опасный алкогольный напиток для россиян
Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский назвал алкогольный напиток, являющийся самым опасным для здоровья человека.
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Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество
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Джеффри заявил, что США не хотят смены сирийского правительства
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон не хочет смены сирийского правительства.
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На Марсе обнаружили древний храм
Скотт Уоринг, уфолог из Тайваня, заявил об очередной находке, доказывающей существование инопланетян.
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Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.