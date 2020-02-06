с чего всё началось

Лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко оторвала провода у микрофона на месте спикера Рады Дмитрия Разумкова и повредила палец, передает РИА "Новости". В четверг, 6 февраля, в Раде рассматривается законопроект о рынке земли.

Тимошенко повредила палец во время потасовки в Раде

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Политика Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте Дональда Трампа окончательно оправдали по делу об импичменте Днем 5 февраля в Вашингтоне завершился долгий процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа — глава государства оправдан по обоим пунктам обвинения.

Спорт Солдатова опровергла информацию о попытке суицида 6 февраля стало известно, что спортсменка попала в больницу после попытки суицида, однако позднее сама Солдатова опровергла эту информацию и заявила, что это произошло совершенно случайно, сводить счеты с жизнью у нее в мыслях не было.