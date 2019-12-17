Политика

ИзвестияИзвестияТимошенко предрекла Украине голод из-за закона о продаже земли

Бывший премьер-министр Украины, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко предрекла Украине голод в случае принятия законопроекта о продаже земель. Об этом она заявила в эфире телеканала «112 Украина».
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с чего всё началось
Украину ожидает голод, если власти страны примут закон, отменяющий мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, заявила
 депутат Верховной рады Юлия Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина».
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