Политика
ИзвестияТимошенко предрекла Украине голод из-за закона о продаже земли
Бывший премьер-министр Украины, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко предрекла Украине голод в случае принятия законопроекта о продаже земель. Об этом она заявила в эфире телеканала «112 Украина».
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Политика
США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Армия и оружие
В Генштабе оценили вероятность начала крупномасштабной войны
«Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию», — подчеркнул глава Генштаба, указав, что в подобных условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба.
Общество
Китай отложил повышение пошлин на товары из США
Власти Китая временно отложили запланированное на 15 декабря повышение пошлин на американский импорт, в том числе на автомобили и автозапчасти.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Общество
Россия опустилась на 81-е место в рейтинге гендерного равенства
Россия за год опустилась на шесть строчек в рейтинге гендерного равенства, заняв 81-е место.
Футбол
«Реал» обнародовал заявку на матч против «Барселоны»
Уже в среду, 17-го декабря, на легендарном стадионе "Камп Ноу" состоится перенесённый поединок десятого тура Примеры между местной "Барселоной" и столичным "Реалом".
Политика
Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры
По данным администрации турецкого лидера, переговоры были посвящены двусторонним отношениям и региональным темам, в том числе ситуации в Ливии и Сирии, передаёт агентство «Анадолу».
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Финансы
В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю
Для сравнения: в этом году рубль (за две недели до конца 2019-го) укрепился к доллару только на 6,5 процента.
Здоровье
Врач-диетолог рассказала, какие нельзя есть перед сном продукты
Известный российский врач-диетолог рассказала, какие продукты лучше не есть перед сном, подчеркнув при этом, что одним из важных факторов здорового сна является правильное питание, информирует Федеральное агентство новостей.
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни
Певица Марина Хлебникова в новом интервью рассказала о своей неизлечимой болезни.
Происшествия
После пожара на «Адмирале Кузнецове» временно запретили сварку
Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" ведется в районах, удаленных от зоны пожара, в полном объеме за исключением сварочных работ, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.
Происшествия
В полиции Украины заявили о достоверности данных экспертиз по делу об убийстве Шеремета
Полиция Украины заявила о достоверности экспертиз по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, которые указали на причастность к нему двух участниц силовой операции в Донбассе Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
Происшествия
Российские пограничники задержали пять японских судов
Пять японских рыболовецких судов задержаны российскими пограничниками, передаёт 17 декабря NHK.
Общество
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек
Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Общество
Пензенцев порадуют своим творчеством коллективы Дома народного творчества
18 декабря в 19.00 в большом зале Пензенской областной филармонии состоится отчетный концерт творческих коллективов Дома народного творчества.
Киберспорт
Blizzard назвала дату релиза Warcraft III: Reforged
Компания Blizzard объявила, что Warcraft III: Reforged выйдет 29 января 2020 года в 2:00 мск.
Общество
Генеральным директором Qiwi станет председатель совета директоров Ким
Председатель совета директоров, сооснователь группы Qiwi Борис Ким сменит Сергея Солонина на посту генерального директора.
Футбол
«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в Кубке английской лиги
"Ливерпуль" потерпел разгромное поражение от "Астон Виллы" в четвертьфинальном матче Кубка английской футбольной лиги.
Армия и оружие
Какую роль сыграл СССР в Арденнской операции
75 лет назад началась Арденнская операция, в ходе которой англо-американские войска приняли на себя удар нацистов на территории Северной Бельгии и Южных Нидерландов.
Интернет
Опубликован список худших и самых популярных паролей 2019 года
Исследование было основано на основании изучения 500 млн паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2019 году.
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
Космос
Выбрана площадка для забора грунта на астероиде Бенну
Зонду OSIRIS-REx предстоит серьёзное испытание: он должен коснуться крайне неровной поверхности астероида Бенну и взять пробы грунта.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита в красном мини-платье шокировала поклонников
На фото постройневшая Лолита предстала в красном платье-мини от Balmain, в котором она выступит на шоу «Главный новогодний концерт» в Crocus City Hall в Москве.
Космос
Запуск «Союза» с космодрома Куру перенесен
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова призналась, что была нелюбимым ребенком
Два месяца назад Анастасия Решетова подарила рэперу Тимати сына Ратмира. С тех пор ее жизнь полностью изменилась.
Происшествия
Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
Политика
На Украине хотят ввести двойное гражданство
Конституционная норма о «едином» гражданстве сохранится: люди будут восприниматься как граждане Украины, несмотря на то, что имеют паспорт другого государство.