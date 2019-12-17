Политика

ИзвестияИзвестияТимошенко предрекла Украине голод из-за закона о продаже земли

Бывший премьер-министр Украины, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко предрекла Украине голод в случае принятия законопроекта о продаже земель. Об этом она заявила в эфире телеканала «112 Украина».
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с чего всё началось
Украину ожидает голод, если власти страны примут закон, отменяющий мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, заявила
 депутат Верховной рады Юлия Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина».
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Школьница записывала экстремальное видео в TikTok и разбилась насмерть

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The Penza Post 15 декабря в 01:00
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«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в Кубке английской лиги

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РИА Новости 17:02
Армия и оружие

Какую роль сыграл СССР в Арденнской операции

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Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
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Конституционная норма о «едином» гражданстве сохранится: люди будут восприниматься как граждане Украины, несмотря на то, что имеют паспорт другого государство.
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