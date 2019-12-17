с чего всё началось

Бывший премьер-министр Украины, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко предрекла Украине голод в случае принятия законопроекта о продаже земель. Об этом она заявила в эфире телеканала «112 Украина».

Армия и оружие В Генштабе оценили вероятность начала крупномасштабной войны «Беспрецедентное политическое, экономическое и информационное давление осуществляется на государства, пытающиеся проводить независимую политику, в том числе и на Россию», — подчеркнул глава Генштаба, указав, что в подобных условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба.

Общество Китай отложил повышение пошлин на товары из США Власти Китая временно отложили запланированное на 15 декабря повышение пошлин на американский импорт, в том числе на автомобили и автозапчасти.

Экономика Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.

Происшествия Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.

Политика Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры По данным администрации турецкого лидера, переговоры были посвящены двусторонним отношениям и региональным темам, в том числе ситуации в Ливии и Сирии, передаёт агентство «Анадолу».

Общество Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.

Здоровье Врач-диетолог рассказала, какие нельзя есть перед сном продукты Известный российский врач-диетолог рассказала, какие продукты лучше не есть перед сном, подчеркнув при этом, что одним из важных факторов здорового сна является правильное питание, информирует Федеральное агентство новостей.

Происшествия После пожара на «Адмирале Кузнецове» временно запретили сварку Ремонт на авианосце "Адмирал Кузнецов" ведется в районах, удаленных от зоны пожара, в полном объеме за исключением сварочных работ, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.

Происшествия В полиции Украины заявили о достоверности данных экспертиз по делу об убийстве Шеремета Полиция Украины заявила о достоверности экспертиз по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, которые указали на причастность к нему двух участниц силовой операции в Донбассе Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Общество Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек Владимир Путин подписал закон об электронных трудовых книжках в России, документ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Общество Пензенцев порадуют своим творчеством коллективы Дома народного творчества 18 декабря в 19.00 в большом зале Пензенской областной филармонии состоится отчетный концерт творческих коллективов Дома народного творчества.

Армия и оружие Какую роль сыграл СССР в Арденнской операции 75 лет назад началась Арденнская операция, в ходе которой англо-американские войска приняли на себя удар нацистов на территории Северной Бельгии и Южных Нидерландов.

Интернет Опубликован список худших и самых популярных паролей 2019 года Исследование было основано на основании изучения 500 млн паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2019 году.

Общество Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.

Шоу-бизнес Похудевшая Лолита в красном мини-платье шокировала поклонников На фото постройневшая Лолита предстала в красном платье-мини от Balmain, в котором она выступит на шоу «Главный новогодний концерт» в Crocus City Hall в Москве.