Политика

ИзвестияИзвестияТимошенко предрекла Украине голод из-за закона о продаже земли

Бывший премьер-министр Украины, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко предрекла Украине голод в случае принятия законопроекта о продаже земель. Об этом она заявила в эфире телеканала «112 Украина».
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Юлия Тимошенко
Мы, как украинцы, останемся без земли, без продуктов питания и так, как Мадагаскар. Потому что такое государство, как Мадагаскар, пошло по этому пути.
— Юлия Тимошенко, украинский политикРИА Новости 11:20

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