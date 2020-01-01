Политика
RT на русскомТимошенко предупредила о начале процесса «ликвидации» Украины
Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что на Украине начался процесс «ликвидации» страны из-за влияния извне и внешнего «кураторства», которое может привести к окончательной потере государственных ресурсов и собственности.
Читать в источнике
Оценить189
Сегодня мы должны признать, что этот период независимости, когда нужно было жить своим интеллектом, своей наукой, своим разумом, своими интересами, мы потеряли, заменив все это советами извне.
— Юлия Тимошенко, украинский политикРИА Новости вчера в 22:27
с чего всё началось
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.Lenta.ruвчера в 23:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 00:40, Ашберн
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
Космос
Илон Маск собрался отправить на Марс миллион человек к 2050 году
Основатель SpaceX Илон Маск рассказал о планах отправить на Марс миллион человек к 2050 году. Об этом сообщает Business Insider.
Политика
Варшава поблагодарила МИД РФ за признание принесенной Польше несвободы
МИД России отреагировал на слова польских дипломатов, согласно которым, действия советских солдат по освобождению Варшавы от нацистских оккупантов якобы не принесло Польше свободы.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Поединок прошел в Лас-Вегасе и завершился в первом раунде. Ирландцу понадобилось 40 секунд, чтобы одержать победу над Дональдом Серроне.
Политика
Госдума утвердила Мишустина премьером
После короткого рамочного выступления Михаила Мишустина, который уделил особое внимание теме нацпроектов и цифровизации экономики, спикер Госдумы Вячеслав Володин предоставил слово представителям фракций, которые задали вопросы кандидату в премьеры.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
Спорт
Сборная России опустилась на второе место в медальном зачете ЮОИ
Сборная России опустилась на второе место в общекомандном медальном зачете зимних юношеских Олимпийских игр, которые проходят в Лозанне, после девятого соревновательного дня.
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Общество
Названы самые популярные лечебные курорты в России
Самые популярные российские лечебные курорты расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму.
Происшествия
Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу
Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Происшествия
Повисшего на водостоке мальчика поймал прохожий в Челябинской области
На кадрах, снятых очевидцами, видно, что мужчина значительно смягчил падение мальчика, хотя поймать его не удалось.
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Авто
Электрокары Tesla проверят из-за жалоб на проблемы с набором скорости
Появились данные о том, что 127 владельцев автомобилей Tesla подали петицию в NHTSA.
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Общество
Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание "под телевизор".
Авто
«Нива» могла быть похожей на Mitsubishi Pajero и Toyota Land Cruiser
Не исключено, что, создавая этот макет, дизайнеры АвтоВАЗа вдохновлялись японскими внедорожниками начала 80-х – Mitsubishi Pajero L040 образца 1981 года и Toyota Land Cruiser J60.
Общество
Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»
Политика
Помпео не встретится с представителями РФ в Берлине
В распространенном госдепартаментом США графике пребывания госсекретаря Майка Помпео в Берлине встречи с российскими представителями не предусмотрены.
Армия и оружие
Фигуры высшего пилотажа на вертолете «Аллигатор» показали на видео
Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" выполнил фигуры сложного пилотажа в рамках плановых учений.
Здоровье
В Китае выявили еще 17 случаев заражения новым коронавирусом
Медицинское управление китайского города Ухань сообщило о 17 новых случаях пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Гаджеты
Xiaomi Pocophone F2 находится в разработке
Происшествия
После избиения учительницы восьмиклассником уволился директор школы
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Общество
Синоптики прогнозируют аномально теплую погоду в Москве и Петербурге
Синоптики спрогнозировали аномально теплую погоду в Москве и Санкт-Петербурге в период с 18 по 27 января.
Происшествия
Челябинец с автоматом гонялся по улице за мужчиной
Политика
В Москве проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию
Политика
Трамп привел новое объяснение убийства Сулеймани
Президент США Дональд Трамп раскритиковал тех, кто постоянно спрашивает о причинах убийства Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и нашел новое объяснение уничтожения военачальника.
Общество
Тайная видеокамера в спальне как норма
Политика
Главного советника Трампа по России отстранили от работы
Главный советник президента США Дональда Трампа по российским и европейским вопросам, старший директор по РФ Совета национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от работы.