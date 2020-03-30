Киев, 30 марта 2020, 07:48 — REGNUM Власти Украины намерены использовать пандемию коронавируса, чтобы «провернуть аферу века» и принять закон о продаже земли в стране, написала лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 29 марта на своей странице в Facebook.

Тимошенко предупредила об «афере века» на Украине

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.

Экономика Путин поручил подготовить поправки о кредитных каникулах граждан Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с Центробанком подготовить законопроект о кредитных каникулах граждан и индивидуальных предпринимателей.

Общество В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Экономика В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.

Наука Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.

Происшествия В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.

Общество Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.

Здоровье Доктор Комаровский рассказал о последствиях коронавируса Доктор Евгений Комаровский поведал в интервью о серьезных изменениях в обществе после эпидемии коронавирусной инфекции, узнал корреспондент издания «SMINEWS».

Общество CNN: Пласидо Доминго госпитализирован в Мексике Испанский оперный певец Пласидо Доминго госпитализирован в мексиканском городе Акапулько с осложнениями, связанными с коронавирусной инфекцией.

Общество Минкультуры пересмотрит нормативы посещаемости музеев В ближайшее время будет проведен мониторинг российских музеев с целью пересмотра планового задания по посещаемости.

Экономика Мишустин уточнил, на какой срок введен мораторий на штрафы для МСП В качестве одной из мер поддержки будет введен «мораторий на начисление штрафов до конца этого года», а «если они уже были начислены, то начиная с 1 апреля, их оплату можно будет отложить — также до конца года», заявил премьер на заседании правкомиссии по поддержке по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП).

Общество Назван процент тяжелобольных коронавирусом младше 40 лет Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

Происшествия В Иркутской области задержали распространительницу фейков о коронавирусе Полиция в Иркутской области задержала распространительницу фейков о коронавирусе, говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МВД по области.

Гаджеты Huawei выпустит свой smart-телевизор Сегодня компания Huawei выпустила постер, в котором говорится о готовящемся анонсе нового умного телевизора Huawei Vision Smart TV.