Коронавирус

REGNUMREGNUMТимошенко предупредила об «афере века» на Украине

Киев, 30 марта 2020, 07:48 — REGNUM Власти Украины намерены использовать пандемию коронавируса, чтобы «провернуть аферу века» и принять закон о продаже земли в стране, написала лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 29 марта на своей странице в Facebook.
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Тимошенко предупредила о готовящейся на Украине «афере века»

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Тимошенко рассказала, как украинцев втянут в «аферу века»

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Тимошенко рассказала о готовящейся на Украине «афере века»

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Тимошенко предупредила об «афере века» на Украине

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Тимошенко заявила о готовящейся на Украине «афере века»

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Тимошенко: власти Украины готовятся провернуть аферу века

Московский Комсомолец00:41

Тимошенко рассказала о готовящейся на Украине «афере века»

РИА Новости00:17
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Политика

Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану

ТАСС вчера в 19:36
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:16
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Интерфакс вчера в 16:29
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 27 марта в 09:41
Экономика

Путин поручил подготовить поправки о кредитных каникулах граждан

Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с Центробанком подготовить законопроект о кредитных каникулах граждан и индивидуальных предпринимателей.
Парламентская газета вчера в 04:31
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости вчера в 13:20
Происшествия

В ХМАО зафиксировали первый случай нарушения самоизоляции

Правоохранительные органы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) зафиксировали первый случай нарушения самоизоляции в регионе.
ТАСС вчера в 08:35
Экономика

В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Известия вчера в 18:45
Наука

Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни

Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.
Вечерний Волгоград вчера в 09:03
Политика

В МИД РФ дали оценку обвинениям США в адрес КНР по коронавирусу

Источник в Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации заявил, что обвинительный тон американских властей, говорящих о "китайском происхождении" коронавируса, вызывает "откровенное недоумение".
Газета.Ru вчера в 10:56
Политика

Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 16:10
Происшествия

Мнимый член «Отдела по борьбе с коронавирусом» ответит перед законом

В Москве привлекли к ответственности водителя, который ездил по городу на легковушке с надписью "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Вести.Ru 00:45
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Вести.Ru 01:42
Общество

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
РИА Новости 00:26
Здоровье

Доктор Комаровский рассказал о последствиях коронавируса

Доктор Евгений Комаровский поведал в интервью о серьезных изменениях в обществе после эпидемии коронавирусной инфекции, узнал корреспондент издания «SMINEWS».
SMINEWS вчера в 16:56
Общество

CNN: Пласидо Доминго госпитализирован в Мексике

Испанский оперный певец Пласидо Доминго госпитализирован в мексиканском городе Акапулько с осложнениями, связанными с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 01:44
Общество

В Ярославской области почтовые отделения закроют на три дня

Почта России рекомендует клиентам максимально использовать цифровые сервисы.
REGNUM 01:53
Общество

Минкультуры пересмотрит нормативы посещаемости музеев

В ближайшее время будет проведен мониторинг российских музеев с целью пересмотра планового задания по посещаемости.
Вечерняя Москва 27 марта в 09:12
Экономика

Мишустин уточнил, на какой срок введен мораторий на штрафы для МСП

В качестве одной из мер поддержки будет введен «мораторий на начисление штрафов до конца этого года», а «если они уже были начислены, то начиная с 1 апреля, их оплату можно будет отложить — также до конца года», заявил премьер на заседании правкомиссии по поддержке по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП).
Росбалт 27 марта в 10:14
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом младше 40 лет

Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
РИА Новости вчера в 11:19
Происшествия

В Иркутской области задержали распространительницу фейков о коронавирусе

Полиция в Иркутской области задержала распространительницу фейков о коронавирусе, говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МВД по области.
РБК 01:45
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Гаджеты

Huawei выпустит свой smart-телевизор

Сегодня компания Huawei выпустила постер, в котором говорится о готовящемся анонсе нового умного телевизора Huawei Vision Smart TV.
ITZine.ru 01:53
Здоровье

«Оставайтесь дома»: главврач краевой больницы напомнил красноярцам о профилактике коронавируса

Главный врач краевой клинической больницы Егор Корчагин записал видеообращение для красноярцев и выложил его в своем Facebook.
Московский Комсомолец вчера в 22:07
Здоровье

Мурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше всего коронавирусу подвержены люди старше 65 лет, у которых есть различные заболевания.
Коммерсантъ вчера в 21:32
Политика

В России началось серийное производство двигателей для самолета МС-21

Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко в интервью «РИА Новости» заявил, что в России началось серийное производство двигателей ПД-14 для российского среднемагистрального лайнера МС-21.
Коммерсантъ 01:40
Футбол

Зараженный коронавирусом бывший игрок «Зенита» обратился к болельщикам

Бывший игрок "Зенита" Максим Астафьев лечится от коронавируса в больнице имени Боткина.
Piter.tv вчера в 13:30
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Общество

Число заболевших коронавирусом челябинцев достигло 14

Челябинск, 30 марта 2020, 08:23 — REGNUM В Челябинской области выявлено ещё два случая заражения коронавирусом.
REGNUM 01:23
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