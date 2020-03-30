Коронавирус
REGNUMТимошенко предупредила об «афере века» на Украине
Киев, 30 марта 2020, 07:48 — REGNUM Власти Украины намерены использовать пандемию коронавируса, чтобы «провернуть аферу века» и принять закон о продаже земли в стране, написала лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко 29 марта на своей странице в Facebook.
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Политика
Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Экономика
Путин поручил подготовить поправки о кредитных каникулах граждан
Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с Центробанком подготовить законопроект о кредитных каникулах граждан и индивидуальных предпринимателей.
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Происшествия
В ХМАО зафиксировали первый случай нарушения самоизоляции
Правоохранительные органы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) зафиксировали первый случай нарушения самоизоляции в регионе.
Экономика
В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии.
Наука
Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни
Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.
Политика
В МИД РФ дали оценку обвинениям США в адрес КНР по коронавирусу
Источник в Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации заявил, что обвинительный тон американских властей, говорящих о "китайском происхождении" коронавируса, вызывает "откровенное недоумение".
Политика
Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте
Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Происшествия
Мнимый член «Отдела по борьбе с коронавирусом» ответит перед законом
В Москве привлекли к ответственности водителя, который ездил по городу на легковушке с надписью "Отдел по борьбе с коронавирусом".
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Общество
Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
Здоровье
Доктор Комаровский рассказал о последствиях коронавируса
Доктор Евгений Комаровский поведал в интервью о серьезных изменениях в обществе после эпидемии коронавирусной инфекции, узнал корреспондент издания «SMINEWS».
Общество
CNN: Пласидо Доминго госпитализирован в Мексике
Испанский оперный певец Пласидо Доминго госпитализирован в мексиканском городе Акапулько с осложнениями, связанными с коронавирусной инфекцией.
Общество
В Ярославской области почтовые отделения закроют на три дня
Почта России рекомендует клиентам максимально использовать цифровые сервисы.
Общество
Минкультуры пересмотрит нормативы посещаемости музеев
В ближайшее время будет проведен мониторинг российских музеев с целью пересмотра планового задания по посещаемости.
Экономика
Мишустин уточнил, на какой срок введен мораторий на штрафы для МСП
В качестве одной из мер поддержки будет введен «мораторий на начисление штрафов до конца этого года», а «если они уже были начислены, то начиная с 1 апреля, их оплату можно будет отложить — также до конца года», заявил премьер на заседании правкомиссии по поддержке по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП).
Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом младше 40 лет
Возраст почти 40 процентов пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в московских больницах, составляет меньше 40 лет, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Происшествия
В Иркутской области задержали распространительницу фейков о коронавирусе
Полиция в Иркутской области задержала распространительницу фейков о коронавирусе, говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МВД по области.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Гаджеты
Huawei выпустит свой smart-телевизор
Сегодня компания Huawei выпустила постер, в котором говорится о готовящемся анонсе нового умного телевизора Huawei Vision Smart TV.
Здоровье
«Оставайтесь дома»: главврач краевой больницы напомнил красноярцам о профилактике коронавируса
Главный врач краевой клинической больницы Егор Корчагин записал видеообращение для красноярцев и выложил его в своем Facebook.
Здоровье
Мурашко рассказал о наиболее подверженных коронавирусу
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что больше всего коронавирусу подвержены люди старше 65 лет, у которых есть различные заболевания.
Политика
В России началось серийное производство двигателей для самолета МС-21
Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко в интервью «РИА Новости» заявил, что в России началось серийное производство двигателей ПД-14 для российского среднемагистрального лайнера МС-21.
Футбол
Зараженный коронавирусом бывший игрок «Зенита» обратился к болельщикам
Бывший игрок "Зенита" Максим Астафьев лечится от коронавируса в больнице имени Боткина.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Общество
Число заболевших коронавирусом челябинцев достигло 14
Челябинск, 30 марта 2020, 08:23 — REGNUM В Челябинской области выявлено ещё два случая заражения коронавирусом.