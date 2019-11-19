Политика

RT на русскомRT на русскомТимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»

Ранее Зеленский заявил, что Тимошенко «имитирует заботу о народе», уходя в оппозицию, и назвал это «давней украинской традицией».
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Тимошенко ответила Зеленскому на слова про отсутствие «сладенького»

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Юлия Владимировна Тимошенко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины с 16 января 1997 года. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010.
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