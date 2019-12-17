Политика

REGNUMREGNUMТимошенко пригрозила Украине африканским голодом

В случае принятия Верховной радой законопроекта о землях Украину ждут голодные времена, сравнимые с африканскими. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
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с чего всё началось
Украину ожидает голод, если власти страны примут закон, отменяющий мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, заявила
 депутат Верховной рады Юлия Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина».
РБК13:04

Подробнее о событии

Тимошенко предрекла Украине африканский голод

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Тимошенко предрекла Украине африканский голод

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Тимошенко предсказала Украине африканский голод из-за закона о земле

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Тимошенко предрекла Украине голод из-за закона о продаже земли

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Тимошенко пригрозила Украине голодом после продажи земли

Газета.Ru14:59

Хуже, чем в Африке: Украине предрекли ужасный голод

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Украинцам предсказали голодную смерть

Дни.ру10:16
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Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

Нехватка денег Минувшей осенью в США неожиданно разразился кризис ликвидности: 16 сентября заявки банков на краткосрочные кредиты ФРС внезапно увеличились почти вдвое — с 27 миллиардов до 53,2 миллиарда.
РИА Новости 00:00
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Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии по телефону

Газета.Ru 15:28
Армия и оружие

Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо

Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо.
ТАСС 14:00
Армия и оружие

Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

РИА Новости 16:30
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Здоровье

В Сахалинской области запустят новые скрининговые программы по выявлению рака

В Сахалинской области будут внедрены новые скрининговые программы по выявлению рака.
Сахалин.Инфо вчера в 23:39
Футбол

Президент ПФЛ объяснил решение о сокращении групп лиги

Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал решение лиги сократить количество групп до четырёх.
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Энергетика

«Газпрому» стало выгодно остановить украинский транзит. На зиму

Эксперты полагают, что «Газпрому» стало выгодно остановить транзит через Украину на несколько месяцев.
Евразия Daily 10:04
Общество

В Париже начались протесты против пенсионной реформы

Начиная с 5 декабря, во Франции проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.
РИА Новости 08:06
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отказалась выступать на новогодних огоньках

Елена Чупракова, концертный директор народной артистки СССР Аллы Пугачевой сообщила Лента.ру со ссылкой на «КП», что певица отказалась выступать в новогодних огоньках на российском ТВ.
Стерлеград 08:55
Политика

В Лондоне готовят отмену продления переходного периода после Brexit

Новый вариант законопроекта, подготовленный правительством премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, исключит возможность продления переходного периода после выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), заявил 16 декабря политический обозреватель Роберт Пестон в эфире телеканала ITV.
REGNUM вчера в 23:36
Политика

В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине

Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
RT на русском 12:33
Фигурное катание

Загитова стала гостьей программы «Вечерний Ургант»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова приняла участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант».
RT на русском вчера в 12:49
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
РБК 11:18
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости 04:19
Кино

Душераздирающе: сценарий «Мстителей: Финал» раскрыл детали смерти Тони Старка

Сценарий отмечает, что, когда Пеппер отстраняется, она видит, что глаза Тони неподвижны.
Popcornnews.ru 01:00
Игры

В недавнем обновлении GTA Online углядели намёк на дату анонса GTA VI

На дату анонса игры, по мнению одного из пользователей Reddit, намекнули в обновлении GTA Online.
3DNews вчера в 08:40
Политика

Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
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Наука

Большое употребление перца чили продлевает жизнь

Piter.tv 12:55
Общество

Названы самые опасные алкогольные напитки

По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.
Российская газета вчера в 21:55
Экономика

Матвиенко попросила Орешкина снизить НДС на цветы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минэкономразвития Максима Орешкина поддержать российских цветоводов в их просьбе к правительству снизить НДС для отрасли.
РИА Новости 15:08
Авто

Автомобили Opel возвращаются на российский рынок

Комсомольская правда вчера в 06:46
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru 15 декабря в 11:44
Экономика

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи в очередной раз обновил исторический максимум.
Коммерсантъ 02:45
Хоккей

Ковальчук стал неограниченно свободным агентом

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом.
Российская газета 12:52
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
Происшествия

Российские пограничники задержали пять японских судов

Пять японских рыболовецких судов задержаны российскими пограничниками, передаёт 17 декабря NHK.
REGNUM 14:16
Недвижимость

Число новых жилых комплексов в Москве и области сократилось на 50% за год

С начала года реализация шла в 490 корпусах (как в новых, так и в ранее запущенных ЖК) суммарной площадью около 7,9 млн кв. м. По сравнению с прошлым годом число новых ЖК, вышедших на реализацию, сократилось на 48%, новых корпусов — на 29%, а суммарная площадь жилых помещений в них упала на 28%.
РБК вчера в 06:08
Гаджеты

Xiaomi обновила более 40 смартфонов до MIUI 11

Компания Xiaomi, полюбившаяся потребителям за высокое качество и дешевизну девайсов, обновила более 40 смартфонов до MIUI 11.
Актуальные Новости 15 декабря в 06:52
Технологии

Батареи электромобилей ежегодно теряют до 3% ёмкости

Согласно результатам, в среднем батарея электромобиля ежегодно деградирует на 2,3 процента. jaguar Наибольшее влияние на «здоровье» батареи оказывает система охлаждения.
5 колесо 07:52
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