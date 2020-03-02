Политика
RT на русскомТимошенко призвала к смене политического курса Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, который ведёт страну к «полному коллапсу». Трансляция брифинга Тимошенко велась на странице депутата в Facebook.
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с чего всё началось
"Перестановка фамилий, столов, стульев в исполнительной службе ни к чему не приведет, если президент определил курс на продажу земли, на продажу стратегической собственности, на уничтожение отечественной науки, экономики и среднего класса в стране", — заявила политик на брифинге, трансляция которого велась в Facebook.РИА Новости09:35
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Эрдоган отметил, что у Турции «нет проблем» с Ираном и Россией в САР.
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Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
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ЦСКА обыграл «Торпедо» в стартовом матче серии плей-офф КХЛ
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США сняли санкции с двух российских компаний
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В Крым прибыла делегация из Сицилии
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Химик и врач объяснили опасность попадания сухого льда в воду в закрытом помещении
Происшествия
Несовершеннолетняя модель умерла в Подмосковье
Модель и участница конкурсов красоты была найдена мертвой в подъезде одного из домов в Котельниках в Московской области.
Политика
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Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему.
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Политика
Ветераны войны в Приднестровье вышли на митинг в центре Кишинева
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В Волгограде полицейский попался на взятке в 2,5 млн рублей
В феврале 2020 года возле одного из торговых центров Дзержинского района Волгограда полицейский получил от родственника 2,5 млн рублей.
Авто
Fisker частично рассекретила главного конкурента Tesla Model Y
Автомобиль по запасу хода и разгону окажется немного лучше Model Y. Новый кроссовер Ocean будет представлен не только на американском, но и на европейском рынке.
Общество
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил передачу данных силовикам
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что передает истории поездок пользователей силовикам.
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Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
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«Башакшехир» — «Газиантеп»: кто сможет выиграть?
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Политика
В Раде предложили ввести ответственность за пропаганду фашизма
Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович призвал депутатов Верховной рады Украины ввести в действие норму Уголовного кодекса об ответственности за пропаганду фашизма.