Политика

RT на русскомRT на русскомТимошенко призвала к смене политического курса Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, который ведёт страну к «полному коллапсу». Трансляция брифинга Тимошенко велась на странице депутата в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать27
с чего всё началось
"Перестановка фамилий, столов, стульев в исполнительной службе ни к чему не приведет, если президент определил курс на продажу земли, на продажу стратегической собственности, на уничтожение отечественной науки, экономики и среднего класса в стране", — заявила политик на брифинге, трансляция которого велась в Facebook
.
РИА Новости09:35

Подробнее о событии

Тимошенко заявила о необходимости изменить политический курс Украины

REGNUM07:27

Тимошенко заявила о «полном коллапсе» на Украине

РИА Новости09:35

Политолог оценил призыв Тимошенко к смене политического курса Украины

RT на русском09:30

Тимошенко заявила о «полном коллапсе» на Украине

Взгляд.ру10:45

Тимошенко призвала сменить политический курс Украины

Rambler News Service07:15

Тимошенко призвала менять политический курс Украины

Московский Комсомолец07:08

Тимошенко призвала к изменению политического курса Украины

ТАСС06:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 14:14, Ашберн
Музыка

Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big

Российская газета 14:05
Киберспорт

Опубликованы системные требования шутера Valorant от Riot Games

Раскрыты системные требования онлайнового шутера Project A. Тайтл с названием Valorant (VALORANT) от компания Riot Games.
МонаВиста 06:27
Политика

Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции

Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Интерфакс 08:24
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Говорит Москва вчера в 05:10
Шоу-бизнес

Виктория Исакова рассказала о причинах смерти трехмесячной дочери

На момент свадьбы с Юрием Виктория уже была беременна. Их дочь появилась на свет в 2003 году, но в возрасте трех месяцев девочка умерла.
StarHit.ru 08:30
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

Газета.Ru 11:40
Биатлон

Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
RT на русском 06:25
Происшествия

Проректор СевГУ сознался в получении крупной взятки

Проектор Севастопольского госуниверситета Владислав Большенко признал вину в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 10:18
Шоу-бизнес

Боня призналась: Алекс Смерфит стеснялся ходить с ней в кафе

После переезда вместе с Алексом в Монако пара часто выходила в свет. Они посещали не только рестораны, но и небольшие открытые кафе.
Kleo.ru 05:06
Общество

В Италии число жертв коронавируса возросло до 34 человек

Глава службы гражданской обороны Италии сообщил, что число жертв коронавируса в стране возросло до 34 человек, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 12:48
Армия и оружие

Эрдоган исключил удары по позициям России в Сирии

Эрдоган отметил, что у Турции «нет проблем» с Ираном и Россией в САР.
BFM.ru 09:06
Здоровье

В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса

Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Lenta.ru 04:19
Хоккей

ЦСКА обыграл «Торпедо» в стартовом матче серии плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским "Торпедо" в стартовом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости 13:52
Политика

США сняли санкции с двух российских компаний

Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
РИА Новости 11:20
Политика

В Крым прибыла делегация из Сицилии

«Делегация представителей из различных муниципалитетов итальянской области Сицилия впервые прибыла в Крым», — цитирует РИА Новости Гемпеля.
RT на русском 12:54
Общество

Химик и врач объяснили опасность попадания сухого льда в воду в закрытом помещении

Вечерняя Москва 13:05
Происшествия

Несовершеннолетняя модель умерла в Подмосковье

Модель и участница конкурсов красоты была найдена мертвой в подъезде одного из домов в Котельниках в Московской области.
Известия 02:22
Политика

В Раде заговорили о желании сбросить на Москву атомную бомбу

Депутат отметил, что в случае противодействия можно было бы "швырнуть" на Москву атомную бомбу, поскольку это наиболее эффективный способ решить проблему.
Вести.Ru 13:37
Армия и оружие

В Сирии турки сбили два самолета правительственных сил

Турецкие войска сбили два самолета сирийских ВВС в провинции Идлиб. Об этом сообщило государственное сирийское агентство SANA.
BFM.ru вчера в 07:43
Происшествия

Бывший охранник захватил в заложники 30 человек на Филиппинах

Профиль 02:07
Происшествия

На Кубани выявили преступное сообщество из правоохранителей

Преступное сообщество, состоящее из сотрудников правоохранительных органов, выявили на Кубани, сообщает в понедельник, 2 марта, Главное следственное управление Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Известия 12:38
Политика

Ветераны войны в Приднестровье вышли на митинг в центре Кишинева

Митинг у здания правительства Молдавии устроили ветераны конфликта в Приднестровье (с молдавской стороны) 2 марта в годовщину начала войны, сообщает РИА Новости.
Красная весна 07:28
Происшествия

На астраханскую учительницу завели дело о растлении школьника

Дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» возбудили после публикаций в СМИ.
REGNUM 07:51
Происшествия

В Волгограде полицейский попался на взятке в 2,5 млн рублей

В феврале 2020 года возле одного из торговых центров Дзержинского района Волгограда полицейский получил от родственника 2,5 млн рублей.
REGNUM 08:55
Авто

Fisker частично рассекретила главного конкурента Tesla Model Y

Автомобиль по запасу хода и разгону окажется немного лучше Model Y. Новый кроссовер Ocean будет представлен не только на американском, но и на европейском рынке.
Tvoe-avto.com 10:41
Общество

Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил передачу данных силовикам

Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что передает истории поездок пользователей силовикам.
Дождь 12:03
Армия и оружие

Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб

Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Газета.Ru 12:59
Гаджеты

Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro

Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
ToDay News Ufa 09:04
Футбол

«Башакшехир» — «Газиантеп»: кто сможет выиграть?

Второго марта «Башакшехир» принимает у себя на стадионе «Газиантеп» в рамках чемпионата Турции, читайте наш вариант прогноза.
Все про Спорт ру вчера в 13:17
Политика

В Раде предложили ввести ответственность за пропаганду фашизма

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович призвал депутатов Верховной рады Украины ввести в действие норму Уголовного кодекса об ответственности за пропаганду фашизма.
РИА Новости 06:42
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное