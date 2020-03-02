Политика

RT на русскомRT на русскомТимошенко призвала к смене политического курса Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, который ведёт страну к «полному коллапсу». Трансляция брифинга Тимошенко велась на странице депутата в Facebook.
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"Перестановка фамилий, столов, стульев в исполнительной службе ни к чему не приведет, если президент определил курс на продажу земли, на продажу стратегической собственности, на уничтожение отечественной науки, экономики и среднего класса в стране", — заявила политик на брифинге, трансляция которого велась в Facebook
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