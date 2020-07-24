Политика
Lenta.ruТимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского
Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о неожиданном для граждан решении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она сообщила в эфире канала «112 Украина». По ее словам, в стране приняли решение на 7 процентов повысить цены на газ.
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Единоборства
Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире ACA 107
RT на русском 15:14
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Здоровье
В Татарстане девять медиков скончались от коронавируса
В Татарстане девять медиков скончались от новой коронавирусной инфекции Covid-19.
Республика Татарстан 05:28
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала, как ей удалось похудеть за короткий срок
По итогу при малых количествах еды Насте удалось добиться дефицита калорий, что помогло ей постепенно избавляться от подкожных отложений.
CT news 15:59
Авто
BMW представила ограниченную серию кроссовера X7
КомпанияBMW официально представила специальную версию кроссовера BMW X7 под названием Dark Shadow Edition.
Деловое.ТВ 08:02
Наука
Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров
Вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19, может преодолевать по воздуху расстояние, в несколько раз превышающее то, которое рекомендовано правилами социального дистанцирования, свидетельствуют результаты исследования немецких ученых.
РБК 11:50
Общество
В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска
Коммерсантъ 03:22
Общество
Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 14:39
Происшествия
В Крыму полиция начала поиски пропавшего трехлетнего мальчика
В Республике Крым сотрудники полиции приступили к розыску трехлетнего мальчика, пропавшего в пятницу вечером в селе Строгановка.
Российская газета 14:46
Кино
HBO приступила к съемкам приквела «Игры престолов»
Студия HBO приступила к работе над долгожданным приквелом к сериалу "Игра престолов".
Газета.Ru вчера в 09:06
Технологии
В WhatsApp появится функция привязанных устройств для одного аккаунта
В WhatsApp появится функция привязанных устройств, позволяющая использовать один аккаунт сразу на нескольких гаджетах.
МонаВиста 12:27
Происшествия
В Союзе армян России заявили о встрече с представителями ГУ МВД и УФСБ по Москве
В сообщении утверждается, что встреча состоялась в управлении ФСБ по Москве и Московской области, на ней присутствовали замначальника УФСБ Андрей Яценко и замначальника ГУ МВД по Москве Игорь Зиновьев.
ТАСС 15:52
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Футбол
«Барселона» намерена продать 12 игроков в летнее трансферное окно
"Барселона" в летнее трансферное окно намерена совершить кадровую революцию и продать 12 игроков, в которых не заинтересован главный тренер Кике Сетьен.
Sport.ru 07:30
Общество
С 1 августа Россия открывает рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию
Как сообщает ToDay News Ufa, Татьяна Голикова рассказала, что с 1 августа россияне смогут вылететь в следующие страны: Великобритания, Танзания, Турция.
ToDay News Ufa 08:02
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 16:13
Общество
В Москве рассказали о штрафах магазинам за нарушение масочного режима
В Москве предприятия торговли в Москве были оштрафованы более 5 тыс. раз за нарушение масочного режима со стороны продавцов и посетителей.
RT на русском 11:50
Происшествия
Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru 08:27
Общество
Генпрокуратура Белоруссии предъявила Бабарико новое обвинение
Минск, 24 июля 2020, 17:17 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии в ходе прокурорского надзора проверила уголовное дело в отношении незарегистрированного кандидата в президенты, экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, которому предъявлено новое обвинение.
REGNUM 10:17
Кино
Фаталити в экранизации Mortal Kombat не уступят по жестокости игровым
Согласно словам актера Льюиса Тана, уровень гипернасилия в экранизации видеоигры Mortal Kombat точно не уступит оригиналу.
ToDay News Ufa вчера в 08:57
Армия и оружие
Россия представила макет многоразовой ракеты легкого класса «Крыло-СВ»
РИА Новости 07:52
Общество
Актеров в полицейской форме задержали в день репетиции парада ВМФ
На Английской набережной в Петербурге 24 июля, в день репетиции парада ко Дню ВМФ, задержали актеров в полицейской форме.
МР7.ру 15:57
Футбол
Объявлены стартовые составы «ПСЖ» и «Сент-Этьена» на финал Кубка Франции
Объявлены стартовые составы "Пари Сен-Жермен" и "Сент-Этьена" на финальную игру Кубка Франции сезона-2019/20.
Газета.Ru 14:20
Игры
Halo Infinite получит локальный кооператив со сплитскрином
В Halo Infinite можно будет сыграть в кооперативе, а также в режиме сплитскрина.
CyberSport.ru 00:12
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru вчера в 14:57
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 22 июля в 13:07
Музыка
Рок-группа The Rolling Stones выпустила песню 1974 года
Музыканты легендарной группы The Rolling Stones порадовали своих поклонников изданием песни, которая была написана в далеком 1974-ом.
Pravda.Ru 04:13