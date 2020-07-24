Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о неожиданном для граждан решении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она сообщила в эфире канала «112 Украина». По ее словам, в стране приняли решение на 7 процентов повысить цены на газ.

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