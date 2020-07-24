Недавно было принято решение повысить цены на газ на семь процентов. Для этого нет абсолютно никаких оснований. За время, когда началось падение цен на нефть и газ, в три раза на европейском рынке оптовом упала цена на газ.

Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о неожиданном для граждан решении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она сообщила в эфире канала «112 Украина». По ее словам, в стране приняли решение на 7 процентов повысить цены на газ.

Общество Госдума приняла закон о кальянах и вейпах Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. 610

Здоровье Определен орган, отвечающий за продолжительность жизни Ученые назвали орган, от которого зависит продолжительность жизни человека. Им оказалось не сердце, и даже не головной или спинной мозг.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца Текущий чемпион мира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, сообщает Газета.ru. 12

Здоровье Перечислены долгосрочные последствия коронавируса для организма Перенесенный вирус может вызвать ряд долгосрочных последствий, в том числе, сердечно-сосудистые, эндокринологические и психоневрологические заболевания. 7

Общество Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина. 32

Шоу-бизнес Эмин Агаларов поселил экс-супругу в дом за 70 млн рублей По словам друзей музыканта, после развода Эмин отселил бывшую супругу в другой дом за 70 миллионов рублей на Новой Риге, чтобы его дочь могла учиться в Ломоносовской школе. 39

Футбол «Краснодар» пробился в Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет в Лиге Европы Три финалиста сыграют в Лиге чемпионов. Четвертое и пятое место за командами ЦСКА и «Ростов», соответственно.

Происшествия На Кубани за сутки подтвердилось 85 случаев коронавируса В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 85 новых случаев коронавирусной инфекции, заболевших выявили в 31 муниципалитете, сообщает оперативный штаб региона. 308

Общество Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля Комета Neowise с кодовым названием C/2020 F3 считается самой яркой за последние семь лет. Она пройдет на минимальном расстоянии от Земли. 18

Происшествия В лесу под Омском нашли тела убитых год назад женщины и ребенка «Тела (матери и дочери) найдены примерно в радиусе 1,5 км от места в лесу Горьковского района, где раньше была обнаружена машина подозреваемого, закопанными и завернутыми в одеяло», — рассказала старший помощник руководителя СУ СК по области Лариса Болдинова. 5

Общество В Подмосковье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет Уточняется, что режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным. 100