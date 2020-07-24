Недавно было принято решение повысить цены на газ на семь процентов. Для этого нет абсолютно никаких оснований. За время, когда началось падение цен на нефть и газ, в три раза на европейском рынке оптовом упала цена на газ.

Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о неожиданном для граждан решении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она сообщила в эфире канала «112 Украина». По ее словам, в стране приняли решение на 7 процентов повысить цены на газ.

Авто Mitsubishi в 2021 году прекратит производство внедорожника Pajero Компания Mitsubishi Motors остановит выпуск внедорожников Pajero в 2021 году, а также закроет завод, выпускающий Outlander и Delica. 56

Авто Volkswagen отзывает в России автомобили Passat 20-летней давности Причина отзыва: на некоторых Passat B5 с отделкой обода рулевого колеса деревом и фронтальной подушкой безопасности водителя фирмы Takata существует вероятность того, что в случае ДТП удерживающая система сработает не с максимальной эффективностью. 2

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