Политика
Lenta.ruТимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского
Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о неожиданном для граждан решении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она сообщила в эфире канала «112 Украина». По ее словам, в стране приняли решение на 7 процентов повысить цены на газ.
Читать в источнике
Оценить23
Недавно было принято решение повысить цены на газ на семь процентов. Для этого нет абсолютно никаких оснований. За время, когда началось падение цен на нефть и газ, в три раза на европейском рынке оптовом упала цена на газ.
— Юлия Тимошенко, украинский политикФАН вчера в 22:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 00:47, Ашберн
Авто
Mitsubishi в 2021 году прекратит производство внедорожника Pajero
Компания Mitsubishi Motors остановит выпуск внедорожников Pajero в 2021 году, а также закроет завод, выпускающий Outlander и Delica.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:13
Гаджеты
Полные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra названы
Live24 вчера в 04:09
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости вчера в 22:44
Политика
Евгений Сатановский рассказал, как сорвать планы США по уничтожению РФ
Евгений Сатановский в эфире радиостанции «Вести FM» рассказал, как сорвать все планы США по уничтожению РФ.
Актуальные Новости вчера в 00:43
Энергетика
«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа
Ранее "Оператор ГТС Украины" прогнозировал, что транзит газа из РФ в 2020 году составит 55-57 миллиардов кубометров.
РИА Новости вчера в 04:16
Авто
Volkswagen отзывает в России автомобили Passat 20-летней давности
Причина отзыва: на некоторых Passat B5 с отделкой обода рулевого колеса деревом и фронтальной подушкой безопасности водителя фирмы Takata существует вероятность того, что в случае ДТП удерживающая система сработает не с максимальной эффективностью.
Автостат вчера в 09:17
Культура
«Ведьмак» стал лидером рейтинга самых популярных сериалов Netflix
Родной город 22 июля в 11:43
Общество
Глава Забайкалья назначил куратора краевого Минфина первым вице-премьером региона
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назначил первым заместителем председателя правительства региона Андрея Кефера, который до этого занимал пост и.о. вице-премьера и курировал региональное министерство финансов, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба правительства.
ТАСС вчера в 22:09
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ 22 июля в 06:08
Политика
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
Политика
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия вчера в 17:01
Общество
Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля
Комета Neowise с кодовым названием C/2020 F3 считается самой яркой за последние семь лет. Она пройдет на минимальном расстоянии от Земли.
Evo-rus.com 22 июля в 06:49
Происшествия
Под Архангельском воспитатели в детсаду переодевали мальчиков в платья
В Архангельской области воспитатели в детском саду наказывали мальчиков, переодевая их в платья, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное УМВД.
Газета.Ru вчера в 13:10
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости вчера в 18:18
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 795 тыс. (5848 за сутки).
РБК 00:40
Политика
Помпео заявил о 50 годах советской оккупации Прибалтики
Госсекретарь США Майк Помпео выложил в своем Twitter-аккаунте видеообращение, в котором заявил о 50 годах оккупации стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — Советским Союзом.
Lenta.ru вчера в 12:39
Экономика
Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа
По информации издания, некоммерческие организации и предприятия малого бизнеса нашей страны имеют возможность получить специальную выплату в размере 15 000 рублей до 15 августа текущего года.
Лезги газет 22 июля в 18:02
Экономика
Уоррен Баффет нарастил долю в Bank of America до 11,3%
За три последних дня контролируемая Уорренном Баффетом Berkshire Hathaway нарастила свою долю в Bank of America до 11,3%. Покупка 34 млн акций обошлась Berkshire Hathaway в $813 млн, следует из заявки, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
РБК вчера в 12:39
Происшествия
Полиция проводит проверку по факту гибели медоносных пчел в Кузбассе
Кузбасская полиция проводит проверку по факту гибели медоносных пчел. Сообщения об этом поступили от жителей нескольких районов.
Комсомольская правда - Кемерово 00:38
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com вчера в 13:40
Авто
Volkswagen запатентовал новый купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X
Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует выпустить на мировой рынок новый Tiguan X. Об этом сообщает официальный сайт "www.m.njcar.ru".
Лезги газет 22 июля в 17:51
Общество
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском вчера в 10:17
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Общество
Еще несколько девушек обвинили Михаила Скипского в домогательствах
Михаила Скипского в домогательствах, передает телеканал Москва 24. Девушки заявили, что на тот момент они были несовершеннолетними.
Москва 24 вчера в 09:15
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM 22 июля в 04:00
Космос
Космический корабль «Прогресс МС-15» пристыковался к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-15» пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает «Роскосмос» в Facebook.
РБК вчера в 14:35
Политика
Трамп отменил республиканский съезд во Флориде из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что дал указание не проводить в августе съезд республиканской партии во Флориде из-за резкого роста числа случаев коронавируса в штате.
Российская газета вчера в 23:55
Политика
Трамп направил федеральные силы для подавления преступности в городах
Дональд Трамп принял решение ввести в города США дополнительные силы для борьбы с преступностью.
Деловое.ТВ вчера в 03:44
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Президент РФ Владимир Путин согласился заморозить пенсии в реальном выражении на следующие 10 лет.
Daily вчера в 06:09