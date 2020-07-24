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Lenta.ruТимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского
Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о неожиданном для граждан решении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она сообщила в эфире канала «112 Украина». По ее словам, в стране приняли решение на 7 процентов повысить цены на газ.
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Политика
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия 17:01
Игры
Microsoft выпустит Xbox Series X в ноябре
Деловое.ТВ 14:21
Авто
Renault подтвердила появление нового кросса Duster в РФ
Французский концерн Renault назвал информацию о переносе сроков выхода Renault Duster на российский рынок ложной.
Новые автомобили 12:20
Наука
Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить
Во время попытки просверлить искусственный материал, сверло без труда проходит верхний слой, но во внутреннем она сталкивается с керамикой, которая не только уничтожает режущую часть, но также заполняет стружкой пустоты тем самым вызывает сопротивление.
Газета DAILY 21 июля в 15:40
Общество
Глава Забайкалья назначил куратора краевого Минфина первым вице-премьером региона
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назначил первым заместителем председателя правительства региона Андрея Кефера, который до этого занимал пост и.о. вице-премьера и курировал региональное министерство финансов, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба правительства.
ТАСС 22:09
Политика
Дегтярев провел первые перестановки в руководстве Хабаровского края
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел первые кадровые перестановки в руководстве региона.
РБК 21:43
Армия и оружие
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
Космическое командование США обладает доказательствами, которые свидетельствуют о проведении Россией испытания космического противоспутникового оружия.
РБК 15:47
Армия и оружие
В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер
Российская газета 18:51
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
Происшествия
Пять человек умерло от коронавируса за сутки в Иркутской области
В Иркутской области за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались пять человек.
АиФ Иркутск 21:47
Футбол
Лэмпард обматерил Клоппа во время матча «Ливерпуль» — «Челси»
В Сети появилось видео с конфликтом главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда и наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа во время матча в 37-м туре АПЛ, сообщает Mirror.
Чемпионат 12:22
Футбол
«Лацио» прервал пятиматчевую серию без побед в чемпионате Италии
Римский "Лацио" одолел "Кальяри" в матче 35-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Риме и завершилась со счётом 2:1.
RT на русском 18:01
Здоровье
Мурашко озвучил сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Вакцинацию россиян из групп риска от коронавируса могут начать уже в августе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 12:05
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
Evo-rus.com 10:21
Единоборства
Майк Тайсон может провести поединок против Роя Джонса-младшего
Allboxing.ru вчера в 00:03
Технологии
Вакцины нового поколения создадут для борьбы с коронавирусом
Для борьбы с коронавирусом ученые разрабатывают вакцины нового поколения, которые смогут сформировать иммунитет более чем на год, рассказала РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.
Lenta.ru 20:56
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
Кино
Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»
В прокат картина выйдет 27 августа.
ToDay News Ufa 09:24
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 13:40
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news 14:15
Армия и оружие
В Сирии бывшие боевики возвращаются к мирной жизни
Жена с детьми - на подконтрольной правительству территории, муж - в зоне Эт-Танф, которую занимают американцы и их сателлиты - группировка, бойцом которой Хасан и стал после расставания с семьей.
РЕН ТВ 22:00
Кино
На онлайн-панели «Новых мутантов» показали первые минуты фильма
На онлайн-панели «Новых мутантов» с Comic-Con, в честь которой недавно показали трейлер, представили первые минуты картины.
Игромания.ру 17:46
Политика
Трамп заявил о «трудных временах» для России из-за коронавируса
Вашингтон, 24 июля 2020, 02:22 — REGNUM Россия «переживает трудные времена» из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме по итогам телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
REGNUM 19:22
Здоровье
Коллективный иммунитет к коронавирусу проверят в Приамурье
В Амурской области начнется исследование жителей на иммунитет к коронавирусу. Регион вошел в пилотный проект Роспотребнадзора.
EastRussia 03:19
Общество
Почти каждый десятый россиянин потратил в кризис все сбережения
В июле доля россиян, которым за время кризиса приходилось тратить сбережения, достигла максимального уровня в 32%, за полмесяца цифра выросла на пять процентных пунктов, говорится в отчете Фонда общественного мнения, подготовленном по заказу Центробанка.
Forbes 13:46
Здоровье
В Приморье число случаев заболевания коронавирусом превысило 6 тысяч
В Приморском крае подтверждено 6060 случаев инфицирования коронавирусом, 112 из них — за последние сутки, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Росбалт 22:20
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов поселил экс-супругу в дом за 70 млн рублей
По словам друзей музыканта, после развода Эмин отселил бывшую супругу в другой дом за 70 миллионов рублей на Новой Риге, чтобы его дочь могла учиться в Ломоносовской школе.
Evo-rus.com 04:24
Общество
Хабаровский край получит 1,3 млрд рублей от Мишустина
В своем Telegram-канале врио губернатора региона Михаил Дегтярев написал, что правительство РФ выделит Хабаровскому краю 1,3 млрд. рублей.
Моя Москва.онлайн 06:11