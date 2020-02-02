Политика

Lenta.ruLenta.ruТимошенко выставила на продажу партию Зеленского

Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выставила объявление о продаже партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
Лидер партии «Батькивщина», депутат Верховной рады Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook заявила
 о продаже партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
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