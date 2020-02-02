с чего всё началось

Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выставила объявление о продаже партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на своей странице в Facebook.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Политика Глава конгресса евреев в России высказался о Боге и Конституции В Конституцию России нужно включать конкретные юридические предложения, поделился мнением президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер 2 февраля в эфире радио «Говорит Москва».

Общество Первые ночные регистрации брака прошли в Москве В ночь с субботы на воскресенье первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - Дворце бракосочетания №1. В "красивую" дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов.

Политика В Киеве рассчитывают, что местные выборы на Украине пройдут в октябре Помощник президента Украины Владимира Зеленского рассчитывает, что местные выборы пройдут на всей территории, в том числе на неподконтрольной Киеву части Донбасса, в октябре, на следующей встрече в "нормандском формате" Киев представит новый пакет договоренностей, который позволит им состояться.

Происшествия В кафе в Новосибирске обрушилась крыша Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Под завалами могут находиться до десяти человек.

Политика Саакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.

Происшествия Трое погибли в ДТП в Ульяновской области Три человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля на 172-м км федеральной дороги Саранск–Сурское–Ульяновск в Ульяновской области.

Общество Сурок Фил предсказал американцам раннюю весну Знаменитый сурок по кличке Фил из американского города Панксатони в воскресенье предсказал жителям США ранее наступление весны.

Общество В Италии добились прогресса в изучении коронавируса Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что итальянским ученым удалось изолировать смертельный коронавирус, главным очагом распространения которого является Китай.

Происшествия На юге Лондона произошел теракт Несколько человек получили ножевые ранения в результате террористического акта в воскресенье на юге британской столицы, в районе Стретем.