Политика

РИА НовостиРИА НовостиТимошенко заявила, что Украина летит в пропасть

"По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать", — заявила Тимошенко. Она подчеркнула, что в стране в течение последних пяти месяцев падает производство, а за январь госбюджет был недовыполнен на 13,8 миллиарда гривен.
Читать в источнике
Комментировать32
с чего всё началось

«Страна летит в пропасть». О чём спорили на согласительном совете в Верховной Раде Украины

Политик подчеркнул: пока не будет мира, ни на шаг вперёд Украина не продвинется. С тревожным по тону и по смыслу заявлением выступила глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По её словам, поздравлять Украину сегодня не с чем: «по всем экономическим параметрам страна просто летит в пропасть».
Украина.ру07:12

Подробнее о событии

Тимошенко потребовала признать, что Украина «летит в пропасть»

RT на русском09:05

Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть

URA.Ru09:42

Юлия Тимошенко: Украина летит в пропасть

Московский Комсомолец09:12

Тимошенко считает, что Украина летит в пропасть

Газета.Ru10:51

Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть

РИА Новости08:49

«Страна летит в пропасть». О чём спорили на согласительном совете в Верховной Раде Украины

Украина.ру07:12

Тимошенко и Бойко сошлись во мнении: Украина летит в пропасть

Красная весна10:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Происшествия

В Цхинвале обнаружили тело российского советника

Игорь Галь с 22 февраля 2016 года является советником министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии.
ТАСС 09:36
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Политика

В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев «сильными»

В Киеве вновь заговорили о предотвращении "агрессии РФ" против Украины, для этого Совет нацбезопасности и обороны разработал пять шагов, чтобы сделать украинский народ "сильным" в максимально короткие сроки – от трех до пяти лет, заявил замсекретаря ведомства Сергей Кривонос.
РИА Новости 06:04
Наука

В России научились извлекать полезные спирты из сточных вод

Учёные из Института нефтехимического синтеза Российской академии наук (РАН) научились извлекать полезные спирты и эфиры из сточных вод нефтехимических и фармацевтических производств.
Ferra 08:50
Армия и оружие

Российские средства РЭБ в Сирии перехватили беспилотники боевиков

«Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) авиабазы был осуществлён перехват управления и выведение всех БПЛА из строя нарушением функционирования систем управления», — сказал Боренков.
RT на русском вчера в 12:23
Происшествия

Тело Влада Бахова могли подбросить

Недавно СМИ сообщили печальную новость — родители 16-летнего Влада Бахова опознали его кроссовки на найденном трупе.
StarHit.ru 10:00
Общество

В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing.
RT на русском 09:21
Общество

В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
РБК 12:14
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
Армия и оружие

В Турции заявили о нейтрализации 76 сирийских военных

Главы Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара в качестве ответа на обстрел своих военнослужащих в Идлибе нейтрализовала 76 военных сирийской армии.
RT на русском 12:01
Здоровье

Россия поможет гражданам Белоруссии эвакуироваться из Уханя

По данным посольства Белоруссии, в Ухане находятся 12 граждан страны. Из них пятеро выразили желание эвакуироваться, отметил он.
Известия 09:35
Общество

Власти Петербурга до сих пор не знают, кто обрушил СКК

Власти Петербурга по-прежнему не обладают официальной информацией о том, какая именно субподрядная организация провела демонтаж СКК «Петербургский» так, что здание рухнуло, погубив рабочего.
REGNUM 09:02
Здоровье

Британец рассказал, как излечился от коронавируса «дедовским способом»

Врачи прописали британцу антибиотики, однако Рид решил лечиться самостоятельно ― старым «дедовским способом».
ФАН 12:06
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Единоборства

Федор Емельяненко может провести бой летом или осенью 2020 года

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко может провести следующий поединок летом или осенью этого года, заявил спортсмен в интервью ТАСС.
Коммерсантъ 02:33
Политика

Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

RT на русском 06:34
Экономика

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе

Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.
Lenta.ru 00:57
Авто

Официально раскрыты цены и комплектации нового Kia Seltos

Компания Kia, наконец, раскрыла стоимость всех версий кроссовера Kia Seltos, продажи которого в России официально стартуют 2 марта 2020 года.
Вести.Ru 10:09
Общество

МВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров

Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
REGNUM 02:08
Общество

Вильфанд предсказал невероятный погодный поворот в Москве

Вильфанд отметил, что впервые за все зимнее время температура в регионе приблизится к норме и будет восприниматься как настоящий холод.
Газета.Ru 10:55
Экономика

Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.
Газета.Ru вчера в 20:58
Кино

Disney показала тизер новых сериалов Marvel

News.ru 04:55
Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
РБК вчера в 23:01
Общество

В Белоруссии начат ремонт нефтепровода «Дружба»

В Белоруссии начат ремонт участков и станций нефтепровода «Дружба».
RT на русском 10:17
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 12:16
Политика

Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%

Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
Известия 06:16
Армия и оружие

В Донецке обстрелом ВСУ повреждены жилые дома

ИА Новороссия 03:56
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
ТАСС 09:55
Общество

Кейт Миддлтон пришла на премию BAFTA в старом платье

СМИ сообщают, что для выхода на публику она выбрала вечернее платье Alexander McQueen, расшитое золотой нитью - оно хранилось у нее с 2012 года, когда герцогиня Кэтрин надела его на прием во время визита в Малайзию.
Газета.Ru 11:12
Происшествия

Самолет Air Canada готовится экстренно сесть в Мадриде

Самолет Boeing 767 авиакомпании Air Canada, вылетевший из Мадрида в Торонто, возвращается в аэропорт вылета для экстренной посадки.
BFM.ru 11:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное