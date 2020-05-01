с чего всё началось

Глава оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время заседания согласительного совета фракций Верховной рады сравнила Украину с тонущим "Титаником". Трансляция заседания была на телеканале "112".

Политика Навальный согласился на дебаты с Захаровой Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты. 852

Общество СПЧ предложил платить пособие в размере МРОТ всем безработным Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России, член центрального штаба ОНФ Михаил Шмаков выступил с инициативой увеличить пособие по безработице для всех граждан, в том числе, для тех, кто потеряли работу до 1 марта. 1

Происшествия В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 244

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 417

Общество «Почта России» назвала график работы в майские праздники 30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.

Гаджеты Самый дешёвый iPhone обгоняет самый быстрый Android Годовое снижение составило 6,7%. Генеральный директор Apple выразил надежду, что iPhone SE привлечет большое количество пользователей Android, а также похвалил новинки за выдающуюся производительность при своей цене. iPhone SE играет важную роль в каждом регионе, но я ожидаю, что он будет пользоваться большей популярностью в странах с низким средним уровнем дохода. 1

Наука Обнаружено новое средство от коронавируса Ученые считают, что антитела, полученные от лам, можно будет использовать для защиты наиболее уязвимых перед коронавирусом групп населения: пенсионеров и людей, страдающих от хронических заболеваний. 39

Кино Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал» Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.

Общество Российские военные врачи в Италии вылечили 62 больных с коронавирусом Усилиями российских военных врачей 62 пациента полевого госпиталя в Бергамо (Италия) излечились от коронавирусной инфекции.