Политика

Газета.RuГазета.RuТимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»

Глава оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время заседания согласительного совета фракций Верховной рады сравнила Украину с тонущим "Титаником". Трансляция заседания была на телеканале "112".
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с чего всё началось
— У меня такое ощущение, что мы на "Титанике", который уже почти затонул, передвигаем мебель и совершаем какие-то ритуальные действия, которые абсолютно не связаны с тем, чтобы спасти страну, — сказала Тимошенко во время заседания согласительного совета фракций Верховной рады, трансляцию которого вёл телеканал "112
".
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