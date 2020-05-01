с чего всё началось

Лидер оппозиционной партии "Батькивщица" Юлия Тимошенко сравнила Украину с идущим на дно "Титаником". Данное заявление она сделала на заседании согласительного совета фракций Верховной рады.

Политика Медведев обещает изменения трудового законодательства Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.

Происшествия В вахтовом поселке в Белокаменке умерла женщина Сотрудница подрядной организации скончалась в вахтовом поселке в Белокаменке Мурманской области, где более 1 тысячи человек заразились коронавирусом, причина смерти устанавливается, сообщил оперштаб региона. 4

Общество Рабочие Чаяндинского месторождения перекрыли трассу в Якутии Ранее СМИ писали, что рабочие Чаяндинского месторождения вышли на улицу с требованием улучшить питание в столовых и обеспечить работников масками. 16

Политика Медведев отреагировал на заражение Мишустина коронавирусом Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение о заражении премьер-министра страны Михаила Мишустина коронавирусом. 517

Общество Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса «При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве. 120

Общество Глава дагестанского Буйнакска заразился коронавирусом Глава города Буйнакска Исламудин Нургудаев сообщил, что у него подтвердился коронавирус нового типа. 3

Общество СМИ: в Германии отклонят заявку Nord Stream по «Северному потоку – 2» Основанием для отказа заявке Nord Stream 2 стал тот факт, что для освобождения газопровода из-под действия обновленной газовой директивы требуется, чтобы трубопровод был закончен до мая 2019 года.

Здоровье 41 новый случай коронавируса подтвердили в Алтайском крае Оперштаб сообщил утром в пятницу, 1 мая о 41 новом подтвержденном случае заражения коронавирусной инфекцией на территории Алтайского края. 70

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 556

Общество Томский губернатор назвал электронные пропуска унижением достоинства Томск, 29 апреля 2020, 15:15 — REGNUM В Томской области, где продолжает действовать режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса, не будут вводить пропуска с QR-кодами. 2

Политика Андрей Белоусов назначен и.о. премьер-министра России Президент Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности премьер-министра России первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщается на сайте Кремля. 34