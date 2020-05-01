Политика

ПолитРоссияПолитРоссияТимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»

Лидер оппозиционной партии "Батькивщица" Юлия Тимошенко сравнила Украину с идущим на дно "Титаником". Данное заявление она сделала на заседании согласительного совета фракций Верховной рады.
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с чего всё началось
— У меня такое ощущение, что мы на "Титанике", который уже почти затонул, передвигаем мебель и совершаем какие-то ритуальные действия, которые абсолютно не связаны с тем, чтобы спасти страну, — сказала Тимошенко во время заседания согласительного совета фракций Верховной рады, трансляцию которого вёл телеканал "112
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