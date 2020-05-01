Политика
ПолитРоссияТимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником»
Лидер оппозиционной партии "Батькивщица" Юлия Тимошенко сравнила Украину с идущим на дно "Титаником". Данное заявление она сделала на заседании согласительного совета фракций Верховной рады.
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с чего всё началось
— У меня такое ощущение, что мы на "Титанике", который уже почти затонул, передвигаем мебель и совершаем какие-то ритуальные действия, которые абсолютно не связаны с тем, чтобы спасти страну, — сказала Тимошенко во время заседания согласительного совета фракций Верховной рады, трансляцию которого вёл телеканал "112".Life.ru00:40
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Тимошенко сравнила Украину с идущим на дно «Титаником»: «почти затонул»
Московский Комсомолецвчера в 22:58
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Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Медики из Университета Айовы считают, что пластиковый аналог имеет массу преимуществ.
Российская газета 01:54
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Медведев обещает изменения трудового законодательства
Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
Происшествия
В вахтовом поселке в Белокаменке умерла женщина
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РИА Новости 07:25
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Ранее СМИ писали, что рабочие Чаяндинского месторождения вышли на улицу с требованием улучшить питание в столовых и обеспечить работников масками.
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Вечерняя Москва 07:04
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Медведев отреагировал на заражение Мишустина коронавирусом
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Lenta.ru 06:24
Общество
Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
Общество
В России за сутки выявлено почти 8 тысяч новых случаев коронавируса
Почти на 8 тыс. человек выросло за сутки число зараженных коронавирусом в РФ. Около половины новых случаев – без симптомов COVID-19.
Газета.Ru 06:03
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Боец MMA Исмаилов вызвал на поединок актёра Наумова
RT на русском вчера в 15:15
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Общество
Глава дагестанского Буйнакска заразился коронавирусом
Глава города Буйнакска Исламудин Нургудаев сообщил, что у него подтвердился коронавирус нового типа.
ТАСС 04:29
Общество
Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
Шоу-бизнес
Топалов устал от ненависти после скандала с Тодоренко
Gazeta.SPb вчера в 23:37
Общество
СМИ: в Германии отклонят заявку Nord Stream по «Северному потоку – 2»
Основанием для отказа заявке Nord Stream 2 стал тот факт, что для освобождения газопровода из-под действия обновленной газовой директивы требуется, чтобы трубопровод был закончен до мая 2019 года.
РИА Новости 07:45
Игры
В Assassin’s Creed Valhalla каноном считаются оба протагониста
Главный герой новой Assassin’s Creed – викинг Эйвор, игроки смогут выбрать пол персонажа.
Cyber.sports.ru 06:35
Здоровье
41 новый случай коронавируса подтвердили в Алтайском крае
Оперштаб сообщил утром в пятницу, 1 мая о 41 новом подтвержденном случае заражения коронавирусной инфекцией на территории Алтайского края.
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У петербургских больниц появились рефрижераторы для тел умерших
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Поребрик.Медиа 01:08
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Происшествия
В Новосибирской области зафиксировано 35 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Новосибирской области было зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусом.
Известия вчера в 01:44
Политика
Помпео: США считают необычным исчезновение Ким Чен Ына
Правительство Соединенных Штатов Америки считает, что внезапное исчезновение лидера КНДР Ким Чен Ына является более чем странным.
Live24 06:54
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
Общество
Томский губернатор назвал электронные пропуска унижением достоинства
Томск, 29 апреля 2020, 15:15 — REGNUM В Томской области, где продолжает действовать режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса, не будут вводить пропуска с QR-кодами.
REGNUM 29 апреля в 08:15
Политика
Андрей Белоусов назначен и.о. премьер-министра России
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности премьер-министра России первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщается на сайте Кремля.
ЗакC.Ру вчера в 13:06
Здоровье
Более 20 сотрудников больницы в Коммунарке заразились коронавирусом
Всего в больнице коронавирусом заболели 26 работников, среди них 10 врачей, остальные заразившиеся — медсестры и другие сотрудники коронавирусного стационара.
Новая газета вчера в 12:11
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Программа является краткосрочной и будет действовать до 1 ноября текущего года.
Слово и Дело 02:26
Общество
На границе Тульской области нашли объездной путь
Тульская пресса вчера в 07:55