Политика
РБКТимошенко стала долларовым миллионером
Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн. Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на реестр Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
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На сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) появилась запись о том, что Тимошенко получила более 148 миллионов гривен (5,5 миллиона долларов) в качестве компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями 2011–2014 годов.Телеканал 360°08:30
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Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Экономика
Дворкович отреагировал на идею раздачи денег населению
Аркадий Дворкович. возглавляющий фонд "Сколково", заявил, что им не поддерживается идея раздачи денег жителям России в условиях кризиса, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 09:05
Общество
60 новых зараженных коронавирусом выявили в Самарской области
По информации оперативного штаба на понедельник, 4 мая, за сутки в Самарской области подтверждены 60 новых случаев заболевания COVID-19.
Kursk.com 05:31
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Политика
В ФРГ отказались отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Берлин, 4 мая 2020, 14:25 — REGNUM Ответных мер на санкции Соединённых Штатов, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны правительства Германии не последуют.
REGNUM 07:25
Общество
Власти Кузбасса назвали условие введения цифровых пропусков
Электронные пропуска в Кузбассе введут в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, их не получат те, кто находится в режиме обязательной самоизоляции, сообщил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 07:13
Авто
Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной
Гигантские убытки, понесенные автодилерами вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок.
Автоновости дня 02:23
Путешествия
Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны
Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
Российская газета 07:15
Происшествия
Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»
Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
Футбол
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
Армия и оружие
Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море
"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
ТАСС 05:42
Общество
Вирусолог заявил о нормализации ситуации с коронавирусом в России
Накануне эксперт Минздрава Владимир Чуланов в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что пик эпидемии коронавируса в России может наступить в ближайшие две недели, затем страна выйдет на плато.
Говорит Москва 06:58
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
Общество
Владимир Соловьев надеется, что Ксению Собчак не убьют
Соловьев даже пытался вразумить Ксению, общаясь с ней в прямом эфире своего блога, однако светская львица не стала обсуждать с ним свой новый бизнес.
Paparazzi.ru 08:17
Общество
Попова заявила о снижении темпа прироста заболеваемости коронавирусом
Темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекции в России снижается, тенденция стабильная.
RT на русском 08:37
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна
Газета.Ru 02 мая в 14:11
Общество
Роспотребнадзор допустил продление ограничений в России до июня
Ограничительные меры в России, введённые властями из-за коронавируса, могут быть продлены как минимум до июня.
News.ru вчера в 07:13
Общество
Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю
Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
Авто
Названа страна, где за месяц не было реализовано ни одного автомобиля
В нашей же стране заводы по выпуску автомобилей приступили к работе после недели-двух введенного карантина, а в конце апреля в ряде субъектов страны РФ с разрешения местных властей заработали автосалоны.
Pnzdrive 05:14
Общество
Какие ограничения снимут последними, рассказала глава Роспотребнадзора
Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала резкий рост числа инфицированных коронавирусом в стране.
Live24 07:18
Шоу-бизнес
Звезду «Великолепного века» Селима Байрактара не узнают фанаты
Исполнители главных ролей сериала давно полюбились российской публике, и в числе кумиров - актер Селим Байрактар, который сыграл в сериале евнуха.
Bimru.ru 02:49
Космос
НАСА записало жуткую мелодию глубокого космоса
LentaChel.ru вчера в 10:55
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Общество
В Латвии потеряли крупный беспилотник
Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
Авто
Новое поколение Genesis G90 оснастят автопилотом
В Hyundai предполагают, что автомобиль сможет комфортно передвигаться даже в непростых облачных условиях.
CarsWeek.ru вчера в 08:56
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН 02 мая в 12:26