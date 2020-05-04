с чего всё началось

Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн. Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на реестр Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Политика Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым. 1,5K

Экономика Дворкович отреагировал на идею раздачи денег населению Аркадий Дворкович. возглавляющий фонд "Сколково", заявил, что им не поддерживается идея раздачи денег жителям России в условиях кризиса, сообщает РИА Новости. 21

Общество 60 новых зараженных коронавирусом выявили в Самарской области По информации оперативного штаба на понедельник, 4 мая, за сутки в Самарской области подтверждены 60 новых случаев заболевания COVID-19. 293

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 3,1K

Общество Власти Кузбасса назвали условие введения цифровых пропусков Электронные пропуска в Кузбассе введут в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, их не получат те, кто находится в режиме обязательной самоизоляции, сообщил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 12

Авто Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной Гигантские убытки, понесенные автодилерами вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок. 48

Путешествия Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли. 337

Общество Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова. 333

Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом. 987

Футбол Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей". 1,2K

Армия и оружие Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море "Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО. 209

Общество Вирусолог заявил о нормализации ситуации с коронавирусом в России Накануне эксперт Минздрава Владимир Чуланов в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что пик эпидемии коронавируса в России может наступить в ближайшие две недели, затем страна выйдет на плато. 4

Финансы Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. 125

Общество Владимир Соловьев надеется, что Ксению Собчак не убьют Соловьев даже пытался вразумить Ксению, общаясь с ней в прямом эфире своего блога, однако светская львица не стала обсуждать с ним свой новый бизнес. 18

Общество Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 138

Авто Названа страна, где за месяц не было реализовано ни одного автомобиля В нашей же стране заводы по выпуску автомобилей приступили к работе после недели-двух введенного карантина, а в конце апреля в ряде субъектов страны РФ с разрешения местных властей заработали автосалоны. 2

Общество Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. 4,1K

Общество В Латвии потеряли крупный беспилотник Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS. 290

Авто Новое поколение Genesis G90 оснастят автопилотом В Hyundai предполагают, что автомобиль сможет комфортно передвигаться даже в непростых облачных условиях.