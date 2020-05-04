Политика

РБКРБКТимошенко стала долларовым миллионером

Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн. Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на реестр Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
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На сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) появилась запись
 о том, что Тимошенко получила более 148 миллионов гривен (5,5 миллиона долларов) в качестве компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями 2011–2014 годов.
Телеканал 360°08:30

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Тимошенко стала долларовым миллионером

РБК08:43

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером

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Тимошенко получила в США компенсацию за «политические репрессии»

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Тимошенко стала долларовым миллионером

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Тимошенко прокомментировала получение компенсации за «репрессии»

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