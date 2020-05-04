Политика
РБКТимошенко стала долларовым миллионером
Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн. Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на реестр Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
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с чего всё началось
На сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) появилась запись о том, что Тимошенко получила более 148 миллионов гривен (5,5 миллиона долларов) в качестве компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями 2011–2014 годов.Телеканал 360°08:30
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Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google
По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
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Чтобы не переплачивать за машину, которая еще недавно стоила намного дешевле и наверняка вернется в прежний ценовой диапазон через несколько месяцев, лучше отказаться от ее покупки, по крайней мере, до конца года.
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«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости.
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Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе
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Регина Тодоренко после скандала выпустила фильм о домашнем насилии
Известная телеведущая Регина Тодоренко после недавнего скандала выпустила фильм, посвященный теме домашнего насилия.
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В Магадане собака два месяца ждала хозяина на льду залива
В Магадане собака два месяца прождала хозяина, сидя на льду залива на одном месте, пишет НТВ.
Газета.Ru 09:12
Общество
Маски начнут продавать на станциях столичного метро с 5 мая
В вендинговых аппаратах на станциях столичного метрополитена с 5 мая начнут продавать маски для пассажиров, такие точки продаж организуют на 15 станциях, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
РИАМО 10:42
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
В Минтруде разъяснили порядок оплаты нерабочих дней с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая будут оплачиваться в обычном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтруд РФ.
Татар-информ 02:52
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Транспорт
Москвичам рассказали, нужно ли указывать маршрут при оформлении пропуска
Если гражданин планирует посетить несколько мест в Москве в рамках одного выезда в город, ему нужно указать адрес дальней точки при оформлении цифрового пропуска, при этом водитель такси может проверить наличие пропуска, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 02 мая в 07:46
Общество
МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение из-за грозы с дождём
МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями.
RT на русском 12:05
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Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
Экономика
Дворкович: экономический кризис только начинается
Бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинаетсяи он еще не затронул многие сегменты.
Коммерсантъ 09:50
Здоровье
В Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что россияне своевременно обращаются за помощью и врачи успевают быстро начать лечение.
РБК 10:14
Политика
На Украине анонсировали назначение Саакашвили на официальную должность
Киев, 4 мая 2020, 17:51 — REGNUM Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили «на днях» получит официальную должность во власти.
REGNUM 10:51
Общество
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Общество
В Челябинской области планируют ввести масочный режим
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РИА Новости 07:55
Путешествия
Названы страны, которые первыми откроются для туристов
Как сообщает агентство «Прайм», он отметил, что въездной туризм — «игра двусторонняя», поскольку если одна страна откроет границы, а потенциальные клиенты нет, то туристический поток окажется нулевым.
Мойка78 вчера в 22:27
Игры
В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum
В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum, созданной разработчиками компании Daedalic Entertainment.
Дни24 11:44
Кино
Названа дата выхода нового фильма франшизы «Трансформеры»
Киностудия Paramount Pictures анонсировала дату премьеры очередного фильма франшизы «Трансформеры».
Телеканал 360° вчера в 17:46
Армия и оружие
Минобороны получит более 30 РСЗО «Торнадо» до конца года
Как сообщили в воскресение в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, в рамках государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут российской армии более тридцати РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».
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Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства.
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В Ленобласти умер после заражения коронавирусом второй медработник
Власти Ленинградской области подтвердили, что среди трех ранее известных смертельных случаев после заражения коронавирусом, два приходится на медицинских работников.
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Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
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В Кузбассе продлён режим самоизоляции
Глава сообщил, что ограничительные меры продлены до 11 мая включительно, несмотря даже на то, что в нашем регионе самые низкие показатели заболевших на сто тысяч населения в Сибири.
ВашГород.ру 13:10