Тимошенко рассказала, что, по ее мнению, на Украине живут люди с самой низкой зарплатой и самыми высокими тарифами. Напомним, 22 июля в «Нафтагаз Украина» сообщили, что принято решение повысить оптовую цену на газ в стране на 7% за кубометр.

Происшествия В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в крымском селе во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик. 6

Космос В созвездии Дракона «родилась» уникальная сверхновая Как сообщает ToDay News Ufa, в созвездии Дракона обнаружено очень редкое явление: это ультрафиолетовая вспышка, которая сопровождает взрыв белого карлика или сверхновой типа Ia. 3

Экономика Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме. 214

Футбол Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.

Единоборства Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107 Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно. 3

Экономика Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам. 495

Политика Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля. 593

Общество ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам Арбитры ВТО признали правоту России в 30-летнем споре с Евросоюзом по поводу антидемпинговых механизмов, при которых ЕС не учитывает затраты российских предприятий на покупку сырья. 6

Общество Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». 866

Политика Трамп признал скупку 90% мировых запасов препарата от коронавируса «Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием», — заявил Трамп.

Общество В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе. 1,5K

Шоу-бизнес Дочь Розы Сябитовой Ксения отпраздновала свадьбу во второй раз Главная сваха страны выдала дочь замуж в московском Дворце бракосочетания №1. По словам Сябитовой, свадьба в условиях пандемии прошла достаточно скромно. 89

Религия Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова). 398

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 834

Футбол Бензема рассмешила похвала президента французской федерации футбола После скандала с шантажом Матьё Вальбуэна пятилетней давности Карим был отлучен от сборной Франции, и глава федерации пообещал, что больше его не допустит в главную команду страны.

Политика В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2» Накануне палата представителей конгресса США выразила одобрение оборонному бюджету страны, в который были включены и расширенный санкции против «Северного потока -2». В интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение американских санкций против «Северного потока — 2» нарушает международное право. 104

Политика США намерены создать с Россией линию связи по вопросам космоса Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что американская сторона предлагает России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе. 5

Футбол ЦСКА интересуется полузащитником «Ривер Плейт» Карраскалем Полузащитник «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге.