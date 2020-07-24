Политика
ИА Красная ВеснаТимошенко удивлена решением Зеленского повысить цены на газ
Тимошенко рассказала, что, по ее мнению, на Украине живут люди с самой низкой зарплатой и самыми высокими тарифами. Напомним, 22 июля в «Нафтагаз Украина» сообщили, что принято решение повысить оптовую цену на газ в стране на 7% за кубометр.
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Происшествия
В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик
Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в крымском селе во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик.
ТАСС 16:18
Космос
В созвездии Дракона «родилась» уникальная сверхновая
Как сообщает ToDay News Ufa, в созвездии Дракона обнаружено очень редкое явление: это ультрафиолетовая вспышка, которая сопровождает взрыв белого карлика или сверхновой типа Ia.
ToDay News Ufa 15:00
Общество
Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах
Известия 16:25
Армия и оружие
Армия Израиля сообщила об атаке по целям на юге Сирии
«В ответ наш летательный аппарат нанёс удар по военным целям на юге Сирии, принадлежащим сирийским вооружённым силам», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:57
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
Происшествия
На Украине из трудового рабства освободили 13 человек — МВД
В пресс-службе отметили, что были освобождены люди в возрасте от 19 до 53 лет, в том числе две женщины.
REGNUM 07:51
Футбол
Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции
С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
RT на русском 17:13
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Общество
У Natura Siberica арестовали 65 брендов по иску на 4,5 млрд рублей
Коммерсантъ 22 июля в 09:16
Общество
В Петербурге с 27 июля заработают ТЦ, рестораны и турфирмы
В Петербурге с 27 июля снимаются практически все ограничения, введенные в период пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 10:29
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM вчера в 17:04
Авто
В Китае представили новый внедорожник Great Wall Wey Tank 300
Премьера внедорожника Great Wall Wey Tank 300 прошла во время автосалона в Ченду. Транспортное средство сконструировано на базе Haval H9.
Актуальные Новости 10:54
Общество
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
РИА Новости 17:31
Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
Общество
ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам
Арбитры ВТО признали правоту России в 30-летнем споре с Евросоюзом по поводу антидемпинговых механизмов, при которых ЕС не учитывает затраты российских предприятий на покупку сырья.
Газета.Ru 14:25
Общество
Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 15:24
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Ведомости вчера в 22:44
Политика
Трамп признал скупку 90% мировых запасов препарата от коронавируса
«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием», — заявил Трамп.
Известия 18:19
Общество
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 17:34
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой Ксения отпраздновала свадьбу во второй раз
Главная сваха страны выдала дочь замуж в московском Дворце бракосочетания №1. По словам Сябитовой, свадьба в условиях пандемии прошла достаточно скромно.
Evo-rus.com 09:30
Автоспорт
Экклстоун призвал Хэмилтона перестать думать о своем цвете кожи
Газета.Ru вчера в 08:42
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Кино
HBO приступила к съемкам приквела «Игры престолов»
Студия HBO приступила к работе над долгожданным приквелом к сериалу "Игра престолов".
Газета.Ru вчера в 09:06
Футбол
Бензема рассмешила похвала президента французской федерации футбола
После скандала с шантажом Матьё Вальбуэна пятилетней давности Карим был отлучен от сборной Франции, и глава федерации пообещал, что больше его не допустит в главную команду страны.
Евро-футбол.ру 14:22
Политика
В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
Накануне палата представителей конгресса США выразила одобрение оборонному бюджету страны, в который были включены и расширенный санкции против «Северного потока -2». В интервью RT Deutsch бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что ужесточение американских санкций против «Северного потока — 2» нарушает международное право.
Военное дело вчера в 04:40
Политика
США намерены создать с Россией линию связи по вопросам космоса
Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что американская сторона предлагает России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе.
RT на русском 15:27
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Ривер Плейт» Карраскалем
Полузащитник «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге.
Metaratings 12:30
Происшествия
Гостиницу «Юбилейная» эвакуировали в Южно-Сахалинске из-за пожара в сауне
Сауна в гостинице Юбилейная в Южно-Сахалинске загорелась поздно вечером в пятницу 24 июля. На место выехали все пожарные части города.
АСТВ 08:30