Политика
ИА Красная ВеснаТимошенко удивлена решением Зеленского повысить цены на газ
Тимошенко рассказала, что, по ее мнению, на Украине живут люди с самой низкой зарплатой и самыми высокими тарифами. Напомним, 22 июля в «Нафтагаз Украина» сообщили, что принято решение повысить оптовую цену на газ в стране на 7% за кубометр.
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Общество
Росавиация определила правила для россиян при возвращении из-за рубежа
Россияне перед вылетом на родину из-за рубежа должны будут при регистрации на рейс заполнять форму на портале госуслуг, говорится в сообщении Росавиации.
BFM.ru 15:50
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Здоровье
Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Ранее отмечалось, что массовая вакцинация граждан от COVID-19 потребует на первом этапе не менее 70 млн доз сыворотки.
Newvz.ru 04:25
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста 12:02
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 09:24
Политика
Кадыров ввёл в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
ToDay News Ufa 03:22
Общество
За сутки в мире выявили 284 тысячи случаев коронавируса
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире за сутки увеличилось на 284 196 и превысило 15,2 млн.
RT на русском 15:13
Политика
Трамп признал скупку 90% мировых запасов препарата от коронавируса
«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием», — заявил Трамп.
Известия 18:19
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru вчера в 14:57
Армия и оружие
Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля
В результате были ранены двое военнослужащих.
Газета.Ru 17:32
Политика
Путин поздравил следователей с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником.
Известия 18:04
Футбол
Президент «Брешии» — о Балотелли: «Я преследовал звезды в небе и оторвал взгляд от команды»
Президент «Брешии» Массимо Челлино признал, что совершил ошибку, пригласив в команду Марио Балотелли.
Матч ТВ 19:05
Наука
Препарат от сердечного приступа разработали австралийские ученые
Ученые из Университета Монаша (Австралия) создали препарат, способный предотвратить сердечный приступ.
Live24 14:30
Происшествия
В Союзе армян России заявили о встрече с представителями ГУ МВД и УФСБ по Москве
В сообщении утверждается, что встреча состоялась в управлении ФСБ по Москве и Московской области, на ней присутствовали замначальника УФСБ Андрей Яценко и замначальника ГУ МВД по Москве Игорь Зиновьев.
ТАСС 15:52
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском 16:39
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM вчера в 17:04
Политика
Украина планирует создать международную платформу по Крыму
Украина планирует создать международную консультативно-координационную платформу по вопросу Крыма, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу кабмина страны.
Газета.Ru 16:43
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com вчера в 03:00
Происшествия
Экс-фигурант «Московского дела» Егор Жуков сообщил о нападении
Экс-фигурант «Московского дела» Егор Жуков сообщил о нападении.
Эхо Москвы 19:08
Религия
В соборе Святой Софии впервые за 86 лет прошел пятничный намаз
В соборе Святой Софии в Стамбуле прошел пятничный намаз, сообщает CNN Turk.
РБК 07:52
Политика
США намерены создать с Россией линию связи по вопросам космоса
Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что американская сторона предлагает России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе.
RT на русском 15:27
Наука
Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров
Вирус SARS-CoV-2, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19, может преодолевать по воздуху расстояние, в несколько раз превышающее то, которое рекомендовано правилами социального дистанцирования, свидетельствуют результаты исследования немецких ученых.
РБК 11:50
Авто
Kia опубликовала первое изображение кроссовера Sonet
Корейский концерн Kia обнародовал первые изображения нового субкомпактного вседорожника Kia Sonet в серийном исполнении.
Новые автомобили вчера в 13:11
Экономика
В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака
Член Общественной палаты России и глава Федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает взимать дополнительный сбор с прибыли от продаж алкоголя и табака, который пойдет на развитие здравоохранения.
Газета.Ru 15:40