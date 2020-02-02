с чего всё началось

Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выставила объявление о продаже партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на своей странице в Facebook.

Кино Опубликовали трейлер фильма «Форсаж 9» 11 ноября 2019 года съёмки официально завершились. Сообщается, что мировая премьера фильма намечена на май 2020 года.

Политика Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.

Политика Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Политика Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Политика Песков объяснил увольнение главы Чувашии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева неприемлемым поведением чиновника на этом посту.

Шоу-бизнес Меган Маркл станет ведущей реалити-шоу о свадьбах Супруга принца Гарри Меган Маркл станет ведущей реалити-шоу. Об этом сообщает портал PageSix со ссылкой на собственные источники.

Шоу-бизнес Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.

Происшествия Жительница Ленобласти госпитализирована с подозрением на коронавирус Жительница города Мурино Ленинградской области госпитализирована с подозрением на коронавирус нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Здоровье Зараженных коронавирусом в Китае начали обслуживать роботы В одной из больниц провинции Гуанчжоу в Китае два робота начали обслуживать зараженных новым типом кронавируса, сообщает Daily Mail.

Общество Первые ночные регистрации брака прошли в Москве В ночь с субботы на воскресенье первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - Дворце бракосочетания №1. В "красивую" дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов.

Происшествия Начался митинг в защиту обрушившегося СКК Днем 2 февраля на углу Бассейной улицы и проспекта Юрия Гагарина начался митинг в защиту обрушившегося спортивно-концертного комплекса «Петербургский» (СКК).