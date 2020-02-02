Политика
Lenta.ruТимошенко выставила на продажу партию Зеленского
Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выставила объявление о продаже партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на своей странице в Facebook.
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Лидер партии «Батькивщина», депутат Верховной рады Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook заявила о продаже партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».РБКвчера в 20:47
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Продаются слуги народа: Тимошенко предложила купить партию Зеленского
Московский Комсомолецвчера в 19:18
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