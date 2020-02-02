с чего всё началось

Депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко разместила на своей странице в фейсбуке объявление о продаже партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".

Происшествия В ДТП под Владимиром погибли три человека Грузовой автомобиль во Владимирской области сбил участников ДТП, стоявших на проезжей части, три человека погибли, один госпитализирован, сообщает УМВД по региону По данным ведомства, ДТП произошло в субботу около 21.40 мск на 207-ом километре автодороги М-7 "Волга" в Судогодском районе.

Происшествия Жительница Ленобласти госпитализирована с подозрением на коронавирус Жительница города Мурино Ленинградской области госпитализирована с подозрением на коронавирус нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Общество В Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил привязать сумму максимального штрафа к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) в связи с ужесточением штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Спорт Матыцин назвал решение Минспорта по ВФЛА беспрецедентным Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал решение о приостановке государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) беспрецедентным.

Политика Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Общество Порядка 130 россиян решили покинуть Хубэй в рамках эвакуации Пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров заявил, что к настоящему времени 130 россиян выразили готовность покинуть китайскую провинцию Хубэй в рамках эвакуации из-за коронавируса.

Политика В Киеве рассчитывают, что местные выборы на Украине пройдут в октябре Помощник президента Украины Владимира Зеленского рассчитывает, что местные выборы пройдут на всей территории, в том числе на неподконтрольной Киеву части Донбасса, в октябре, на следующей встрече в "нормандском формате" Киев представит новый пакет договоренностей, который позволит им состояться.

Общество «Нафтогаз» призвал не продавать животных для оплаты коммунальных услуг "Нафтогаз Украины" напомнил, что право на субсидию имеют семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг более чем 15-20% семейного бюджета и призвал не продавать животных для оплаты коммуналки, а обращаться за государственной помощью.