Политика
РИА НовостиТимошенко «выставила на продажу» партию Зеленского
Депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко разместила на своей странице в фейсбуке объявление о продаже партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".
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с чего всё началось
Лидер партии «Батькивщина», депутат Верховной рады Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook заявила о продаже партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».РБКвчера в 20:47
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Продаются слуги народа: Тимошенко предложила купить партию Зеленского
Московский Комсомолецвчера в 19:18
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