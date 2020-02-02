с чего всё началось

У меня есть объявление: Продаются слуги народа. Особой породы: без мозгов и совести. Цена символическая.

Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выставила объявление о продаже партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на своей странице в Facebook.

Политика Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Здоровье В России выявили двух первых больных коронавирусом В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.

Космос Опубликованы самые детальные снимки Солнца в истории Национальный научный фонд Соединенных Штатов Америки представил самую детальную фотографию поверхности Солнца за всю историю астрономии.

Футбол Испанские болельщики оценили дебют Смолова за «Сельту» Испанские болельщики в социальных сетях оценили дебют российского нападающего Фёдора Смолова за «Сельту» в матче с «Валенсией» (0:1). Смолов дебютировал за новую команду в концовке второго тайма, заменив нападающего Габриэля Фернандеса.

Общество В Китае произошла вспышка птичьего гриппа "1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.

Технологии Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но вокруг них до сих пор есть мифы и страхи.

Политика Пушков оценил переговоры Белоруссии и США Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью и о планах прислать в Минск посла «для вывода отношений на новый уровень».

Спорт Ласицкене показала лучший результат сезона в мире На "Битве полов" в Москве россиянка преодолела 2,04 м. Вчера Ярослава Могучих из Украины победила на турнире в Карлсруэ с прыжком на 2,02 м и до сегодняшнего именно этот прыжок был лучшим в сезоне. (Владимир Иванов) Ласицкене исключили из турнира в Германии.

Общество Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.

Политика Посол Германии назвал сроки запуска «Северного потока-2» Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр в рамках своего выступления перед студентами Уральского федерального университета рассказал о сроках ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», связывающего Россию и Германию.

Наука Ученые дали научное объяснение человеческой глупости Ученые из Университета науки и технологии (КНР) дали простое, основанное на квантовой физике научное объяснение человеческой глупости.

Политика Лавров призвал относиться бережно к изменению договора по Антарктиде Как говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства, Лавров призвал очень бережно относиться к любым идеям каким-то образом модифицировать согласованный Договором режим.