Политика
Lenta.ruТимошенко выставила на продажу партию Зеленского
Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выставила объявление о продаже партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на своей странице в Facebook.
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У меня есть объявление: Продаются слуги народа. Особой породы: без мозгов и совести. Цена символическая.
— Юлия Тимошенко, украинский политикГазета.Ru вчера в 20:47
с чего всё началось
Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выставила объявление о продаже партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на своей странице в Facebook.Lenta.ruвчера в 19:32
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Продаются слуги народа: Тимошенко предложила купить партию Зеленского
Московский Комсомолецвчера в 19:18
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