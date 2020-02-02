с чего всё началось

У меня есть объявление: Продаются слуги народа. Особой породы: без мозгов и совести. Цена символическая.

Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выставила объявление о продаже партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на своей странице в Facebook.

Общество В новом КоАП могут увеличить штрафы за превышение скорости Согласно документу, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч предлагается увеличить в 6 раз – с 500 до 3000 рублей, а за превышение на 40-60 км/ч – до 4000 рублей.

Происшествия Загорелось здание «Лениздата» в Петербурге В центре Санкт-Петербурга произошло возгорание в здании "Лениздата". Об этом РИА "Новости" рассказали в экстренных службах города.

Экономика Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.

Здоровье Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Здоровье Казахстан эвакуировал своих граждан из китайской Ухани Власти Казахстана 2 февраля провели эвакуацию своих граждан из города Ухань китайской провинции Хубэй, наиболее поражённой новым типом коронавируса.

Происшествия Слепой мужчина попал под машину и прозрел В Польше слепого мужчину сбила машина, после чего он снова обрел зрение. Об этом пишет Mirror со ссылкой на местные СМИ.

Политика Пушков оценил стремление США обеспечить Белоруссию нефтью Сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги встречи белорусского лидера Александра Лукашенко и госсекретаря США Майка Помпео, на которой Штаты заявили о готовности на 100% обеспечить Белоруссию нефтью.

Спорт Мужская сборная России по мини-футболу прошла на чемпионат мира Мужская российская сборная по мини-футболу обыграла команду Хорватии в последнем, третьем матче элитного отборочного тура на чемпионат мира по данному виду спорта.

Политика Объявлена дата голосования по импичменту Трампа Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.

Фигурное катание Загитова упала на шоу Слуцкой в Доброграде В субботу российская фигуристка Алина Загитова выступила на показательном шоу у двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой.

Политика Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Общество Из-за коронавируса туры в Таиланд и Вьетнам подешевели Отельеры Таиланда и Вьетнама снижают цены на размещение из-за оттока китайских туристов в связи с эпидемией коронавируса в КНР, сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» представители нескольких туркомпаний.

Армия и оружие Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.