с чего всё началось

У меня есть объявление: Продаются слуги народа. Особой породы: без мозгов и совести. Цена символическая.

Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выставила объявление о продаже партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на своей странице в Facebook.

Общество Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

Общество Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.

Политика Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.

Шоу-бизнес Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».

Футбол Испанские болельщики оценили дебют Смолова за «Сельту» Испанские болельщики в социальных сетях оценили дебют российского нападающего Фёдора Смолова за «Сельту» в матче с «Валенсией» (0:1). Смолов дебютировал за новую команду в концовке второго тайма, заменив нападающего Габриэля Фернандеса.

Шоу-бизнес «Перестать называть мужиком»: Барановская высказалась о муже Бородиной Доподлинно не известно, поняла ведущая намек или нет, отвечая на вопрос фолловера, но многие пользователи Сети сошлись во мнении, что речь шла о муже Ксении Бородиной Курбане Омарове.

Политика Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%» Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с визитом в Белоруссии, после переговоров с президентом Александром Лукашенко заявил, что американские производители готовы обеспечить Минск нефтью по конкурентным ценам, передает Tut.by.

Происшествия Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде Гражданка России утонула во время купания на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом 1 февраля сообщает газета Bangkok Post.

Здоровье Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в России В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента, так как самочувствие больного может внезапно ухудшиться, к тому же может потребоваться необходимое оборудование, я надеюсь, что моему ребёнку смогут помочь.

Общество В Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов в связи с возможным кратным повышением штрафов для автомобилистов предложил вернуть систему привязки штрафов к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).

Армия и оружие Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.

Общество В Китае заявили о вспышке птичьего гриппа Вспышка птичьего гриппа H5N1 зарегистрирована в китайской провинции Хунань, случаев заражения человека не выявлено, сообщило Министерство сельского хозяйства страны.

Политика В Киеве рассчитывают, что местные выборы на Украине пройдут в октябре Помощник президента Украины Владимира Зеленского рассчитывает, что местные выборы пройдут на всей территории, в том числе на неподконтрольной Киеву части Донбасса, в октябре, на следующей встрече в "нормандском формате" Киев представит новый пакет договоренностей, который позволит им состояться.