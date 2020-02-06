Политика

ИнтерфаксИнтерфаксТимошенко заняла кресло спикера Рады после потасовки в парламенте

Первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук пригласил лидеров фракций к себе в кабинет для консультаций и покинул президиум. Вместе с тем лидер "Батькивщины" продолжает находиться в президиуме на месте спикера Рады.
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Тимошенко заняла место спикера во время стычки в Верховной раде

РБК08:00

Тимошенко заняла кресло спикера Рады после потасовки в парламенте

Интерфакс05:42

Тимошенко заняла кресло спикера Верховной Рады

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В украинской Раде вспыхнула очередная потасовка. Видео

Вести.UZ07:01
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
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