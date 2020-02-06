Политика
Российская газетаТимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде
Ряд депутатов от "Батькивщины" пыталась прорваться в президиум, но они были остановлены представителями "Слуги народа". В итоге к креслу спикера Рады смогли пройти лишь Тимошенко и несколько ее соратниц, которые оккупировали президиум.
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Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко травмировала палец руки во время попытки прервать работу президиума Верховной рады, сообщает интернет-издание «Левый берег».Аргументы и Факты09:06
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Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
Хоккей
Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.
Игры
Sony запустила страницу консоли PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
Спорт
Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой
Российские СМИ в четверг сообщили о попытке суицида четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Армия и оружие
США отказались требовать смены Асада и сирийского правительства
В Вашингтоне отказались требовать смены правительства сирийского президента Башара Асада.
Происшествия
В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки
Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
Наука
В подводной пещере Мексики нашли изувеченный череп возрастом 9900 лет
В подводной пещере Тулума (город цивилизации майя, построенный еще до прибытия Колумба) обнаружили останки одного из древнейших поселенцев Мексики.
Политика
Трамп обрушился на «злобных» демократов после провала импичмента
Президент США Дональд Трамп обрушился на "злобных" демократов после провала импичмента.
Шоу-бизнес
Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл причины смерти солистов «Иванушек»
Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл причины смерти солистов поп-группы «Иванушки International» Игоря Сорина и Олега Яковлева, сообщает АиФ.ru.
Технологии
Обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти»
Кумулятивное обновление KB4041676, выпущенное для Windows 10 версии 1703 10 октября 2017 года, приводило к «синему экрану смерти» после обязательной перезагрузки системы, 100 % нагрузке на диск и зависанию системы на этапе установки обновления.
Политика
Володин объяснил демографический провал России курсом СССР
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
Политика
Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки»
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
Происшествия
Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус
Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Происшествия
В Ялте двух человек смыло волной с причала во время шторма
Мужчина и женщина погибли во время шторма в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
Армия и оружие
Американская компания показала уничтожение систем, похожих на С-400
Американская компания BellFlight (Bell Helicopter) опубликовала мультипликационный видеоролик, на котором новый разведывательно-ударный вертолет Bell 360 Invictus уничтожает системы ПВО, напоминающие С-400 "Триумф".
Шоу-бизнес
Дочь Успенской тайно покинула Россию
Экономика
Греф оценил возможное влияние коронавируса на экономику России
Помимо КНР, болезнь выявлена в 24 государствах, в том числе России.
Армия и оружие
Начальник Генштаба России и главком ВС НАТО встретились в Баку
В Баку начальник Генштаба России Валерий Герасимов встретился с главкомом вооруженных сил НАТО Тодом Уолтерсом.
Наука
Стал известен механизм проникновения коронавируса в клетку человека
Группа ученых под руководством Чжэн-Ли Ши из Уханьского института вирусологии выяснила, как новый коронавирус 2019-nCoV проникает в клетку.
Происшествия
В ДНР перевернулся автобус, следовавший в Севастополь
Происшествия
Семья из Казани оказалась на лайнере с коронавирусом в Японии
Шоу-бизнес
Петросян раскрыл размер своей пенсии
Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
Авто
Новый Renault Duster получил двигатель и салон от Arkana
Салон выделяется лишь деталями: новым, более крупным дисплеем мультимедийной системы от кросс-купе Arkana, прямоугольными дефлекторами вентиляции вместо круглых и другим рулевым колесом.
Футбол
Клубы АПЛ могут вернуть прежние сроки летнего трансферного окна
Как сообщает BBC, клубы рассмотрят вопрос возвращения к прежним срокам летнего трансферного окна.
Транспорт