Политика

Российская газетаРоссийская газетаТимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде

Ряд депутатов от "Батькивщины" пыталась прорваться в президиум, но они были остановлены представителями "Слуги народа". В итоге к креслу спикера Рады смогли пройти лишь Тимошенко и несколько ее соратниц, которые оккупировали президиум.
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с чего всё началось
Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко травмировала палец руки во время попытки прервать работу президиума Верховной рады, сообщает интернет-издание «Левый берег
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