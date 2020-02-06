с чего всё началось

Ряд депутатов от "Батькивщины" пыталась прорваться в президиум, но они были остановлены представителями "Слуги народа". В итоге к креслу спикера Рады смогли пройти лишь Тимошенко и несколько ее соратниц, которые оккупировали президиум.

Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде

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