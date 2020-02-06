Политика
Российская газетаТимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде
Ряд депутатов от "Батькивщины" пыталась прорваться в президиум, но они были остановлены представителями "Слуги народа". В итоге к креслу спикера Рады смогли пройти лишь Тимошенко и несколько ее соратниц, которые оккупировали президиум.
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с чего всё началось
Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко травмировала палец руки во время попытки прервать работу президиума Верховной рады, сообщает интернет-издание «Левый берег».Аргументы и Факты09:06
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
Политика
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Происшествия
В отношении замглавы подмосковного Ступина возбудили уголовное дело
Следственные органы СК РФ по Московской области возбудили уголовное дело в отношении замглавы Ступина Дениса Фунтикова, а также исполняющей обязанности директора МКУ «Ступинский центр закупок».
Общество
Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Политика
Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
Авто
Renault Duster второго поколения выходит на новый рынок
Как пишет «Авторевю», в скором времени кроссовер Renault Duster второго поколения появится в продаже на территории Южной Америки.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
Политика
Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках давить на другие страны с целью изменить мировой порядок.
Политика
Николаев уволил главу Минэкономразвития Чувашии
Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Павла Иванова от исполнения обязанностей министра экономики республики.
Футбол
Реал — Реал Сосьедад 0:1 (1-й тайм)
«Реал» назвал стартовый состав на матч 1/4 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад».
Футбол
Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом России
Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Политика
На Украине призвали не платить пенсии жителям Донбасса
Депутат Верховной рады Елизавета Богуцкая отказалась поддерживать законопроект, обеспечивающий выплаты пенсий для жителей ДНР и ЛНР.
Общество
В Москве умер сын экс-президента Киргизии
В Москве умер сын экс-президента Киргизии Аскара Акаева Айдар.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR
Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
Биатлон
Владимир Драчев: «К концу чемпионата мира состав сборной России может сильно измениться»
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, как сборная России будет усилена к чемпионату мира в Антхольце.
Здоровье
Троих приехавших из Уханя в Тюмень перевели в инфекционную больницу
Трех человек, приехавших из китайского Уханя в Тюмень и помещенных в карантинный центр, госпитализировали в стационар.
Здоровье
В Китае скончался врач, первым предупредивший о коронавирусе
Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, одним из первых предупредивший вспышке коронавируса, скончался от осложнений, вызванных тем самым 2019-nCoV.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Экономика
Годовая инфляция в России в январе составила 2,4 процента
В январе по сравнению с декабрем прошлого года цены выросли на 0,4 процента.
Политика
Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество
В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Здоровье
Онкобольной из Самары приходится ежедневно ездить за таблеткой
Самарский Минздрав объяснил, почему женщине с тяжелым онкологическим заболеванием приходится каждый день ездить в клинику, чтобы получить одну таблетку.
Футбол
Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти
Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
Экономика
Греф оценил возможное влияние коронавируса на российскую экономику
Влияние коронавируса на российскую экономику и банковский сектор может быть значительным, если ситуация продлится, так как Китай является фабрикой конечных продуктов и компонентов для всего мира, заявил президент Сбербанка Герман Греф в четверг.
Шоу-бизнес
Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл причины смерти солистов «Иванушек»
Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл причины смерти солистов поп-группы «Иванушки International» Игоря Сорина и Олега Яковлева, сообщает АиФ.ru.
Общество
Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки
"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Гаджеты
Появились первые сведения о смартфоне Redmi Note 9
Официальная премьера нового смартфона Redmi Note 9 может состояться уже в следующем месяце, но точная дата не названа.
Происшествия
Су-24 в последние секунды избежал катастрофы
В публикации говорится, что экипаж самолета садится, будучи уверенным, что основные стойки шасси выпущены, однако это не так.
Экономика
Банк России до конца года сократит банковский рынок на 10%
Банк России начал работу по отзыву лицензий у недобросовестных банков с 2013 года.