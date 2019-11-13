Политика

РИА НовостиРИА НовостиТимошенко заявила, что «Батькивщина» переходит в оппозицию

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее политсила переходит в оппозицию и считает, что законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, переходит "красные линии".
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Тимошенко заявила, что «Батькивщина» переходит в оппозицию

РИА Новости10:18

Тимошенко объявила о переходе в оппозицию из-за проекта о рынке земель

RT на русском12:20

Тимошенко стала противником Зеленского

Lenta.ru11:02

Фракция Тимошенко в Раде перешла в оппозицию из-за принятия законопроекта о рынке земли

ТАСС10:34

Партия Тимошенко перешла в оппозицию Зеленскому

Коммерсантъ12:53

Тимошенко объявила о переходе фракции «Батькивщина» в оппозицию

Известия09:56

Тимошенко объявила о переходе в оппозицию к Зеленскому

Rambler News Service09:39
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Google начнет открывать банковские счета

Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.
Коммерсантъ 10:36
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В Польше тела двух украинцев обнаружили в морозилке для фруктов

В Польше в холодильной камере для хранения фруктов обнаружены тела граждан Украины 26 и 48 лет. Об этом со ссылкой на RMF24 пишет Lenta.
Газета Кемерова вчера в 23:24
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В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа

Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
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Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
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Депутаты предложили сахалинскому правительству увеличить финансирование на строительство

Двенадцать государственных программ обсудили депутаты на комитете по экономическому развитию при рассмотрении проекта закона о бюджете Сахалинской области на трехлетний период.
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В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

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РБК 06:40
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Медведев допустил увеличение финансирования госпрограммы развития села

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Известия 01:17
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В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru 13:41
Политика

Коломойский призвал власти Украины восстановить отношения с Россией

По словам Коломойского, Россия в любом случае сильнее Украины, поэтому, как подчеркнул олигарх, Киеву нужно улучшать отношения с Москвой.
Expert.ru 07:05
Происшествия

Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны

Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
РИА Новости 13:44
Общество

NBC уличил сотрудницу Госдепа в подделке обложки Time со своим фото

Высокопоставленная сотрудница администрации президента США приукрасила своё резюме информацией о несуществующем профессиональном опыте и даже создала фальшивую обложку журнала Time со своим лицом на ней.
News.ru 06:12
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ вчера в 07:16
Политика

Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
RT на русском 13:47
Теннис

Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском 12:00
Происшествия

В Самарской области загорелся цех по переработке нефтепродуктов

Цех по переработке нефтепродуктов загорелся в Самарской области, площадь возгорания уже составляет 420 "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 17:01
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

На Украине освободили организатора «убийства» Бабченко

Киевский апелляционный суд освободил из тюрьмы бизнесмена Бориса Германа, которого осудили за якобы организованное им покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко.
Rambler News Service 13:19
Политика

Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии

России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 17:07
Футбол

Давид Вилья объявил о завершении карьеры

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Футбол

История новой сборной Турции: всего за год поднялась со дна, взяла 4 очка с Францией и может пошуметь на Евро

Оттолкнулись от дна Фото: © Abdurrahman Antakyali / ZUMA Press / Global Look Press Хотя рейтинг сборных FIFA и не самый адекватный критерий оценки силы команд, движение в нем Турции за последние два года очень показательно.
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ФСБ изъяла наркотики на 650 млн рублей из интернет-магазина

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Эксперты: как побыстрее заснуть, если не спится

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HBO запланировал снять новый эпизод сериала «Друзья»

Стриминговый сервис HBO Max ведет с авторами американского сериала «Друзья», выходившего на телеканале NBC c 1994 по 2004 год, переговоры о создании нового специального эпизода ситкома.
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В 5 сезоне Люцифера навестит в Аду очень неожиданный гость (спойлер)

Напомним, финальный сезон сериала «Люцифер» вернется на Netflix в 2020 году.
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В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
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Всю школу держит в страхе шестиклассник в Благовещенске

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Интернет

YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты

Сервис видеохостинга YouTube намерен удалять коммерчески невыгодные аккаунты после вступления в силу новых условий использования во вторник, 10 декабря.
UfaTime.ru 11 ноября в 09:42
Хоккей

«Лос-Анджелес Кингс» собирается вывести Ковальчука из команды

Журналист NHL Эллиотт Фридман в своем микроблоге Twitter сообщил о том, что американский клуб собирается вывести из состава российского игрока Илью Ковальчука.
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РФС отверг новую форму сборной России от Adidas

Футбольная форма, разработанная компанией Adidas для сборной РФ на последние матчи отборочного цикла Евро-2020, не понравилась Российскому футбольному союзу (РФС).
Инфо24 13:42
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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