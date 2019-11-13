Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее политсила переходит в оппозицию и считает, что законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, переходит "красные линии".

Тимошенко заявила, что «Батькивщина» переходит в оппозицию

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