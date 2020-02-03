Политика

РИА НовостиРИА НовостиТимошенко заявила, что Украина летит в пропасть

"По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать", — заявила Тимошенко. Она подчеркнула, что в стране в течение последних пяти месяцев падает производство, а за январь госбюджет был недовыполнен на 13,8 миллиарда гривен.
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с чего всё началось

«Страна летит в пропасть». О чём спорили на согласительном совете в Верховной Раде Украины

Политик подчеркнул: пока не будет мира, ни на шаг вперёд Украина не продвинется. С тревожным по тону и по смыслу заявлением выступила глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По её словам, поздравлять Украину сегодня не с чем: «по всем экономическим параметрам страна просто летит в пропасть».
Украина.ру07:12

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Тимошенко считает, что Украина летит в пропасть

Газета.Ru10:51

Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть

РИА Новости08:49

Юлия Тимошенко: Украина летит в пропасть

Московский Комсомолец09:12

Тимошенко потребовала признать, что Украина «летит в пропасть»

RT на русском09:05

Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть

URA.Ru09:42

«Страна летит в пропасть». О чём спорили на согласительном совете в Верховной Раде Украины

Украина.ру07:12

Тимошенко и Бойко сошлись во мнении: Украина летит в пропасть

Красная весна10:04
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Политика

Украина и Турция заключили договор о военно-финансовом сотрудничестве

Межправительственное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве подписали министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак.
News.ru 13:58
Общество

Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»

Lenta.ru 11:07
Общество

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

REGNUM 09:55
Общество

В России могут ужесточить наказание для шумных соседей

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
REGNUM 00:21
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Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 08:15
Армия и оружие

СМИ: сирийская армия окружила наблюдательный пункт турецких войск

Сирийская армия в понедельник установила контроль над участком международной трассы M4 между городами Саракиб и Ариха в провинции Идлиб и окружила очередной наблюдательный пункт турецкой армии, сообщила проправительственная газета al-Watan.
РИА Новости 14:55
Политика

В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Российская газета 06:56
Культура

Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 12:50
Политика

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
РИА Новости вчера в 21:35
Спорт

Президиум ВФЛА подал в отставку по рекомендации ОКР и Минспорта

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает пресс-служба Министерства спорта.
РБК 14:52
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
ТАСС 09:55
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
Здоровье

Врач предупредила о последствиях нехватки витамина D

Витамин D вырабатывается под воздействием солнца.
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Общество

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34-летняя Шейк вышла в свет в бежевом боди и платье-сетке, украшенном кристаллами, английского модного бренда Burberry.
Lenta.ru 08:14
Культура

Первый канал представит новый сезон «Голос. Дети» 14 февраля

В России первый сезон проекта прошел в 2014 году.
ТАСС 14:31
Политика

Врио главы Чувашии уволил еще трех министров

Своих должностей лишились руководитель Минприроды, Минкульта и Минтруда Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку сразу трех министров.
Мой город Чебоксары 11:43
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов не заинтересован в реванше с Конором Макгрегором

Актуальные Новости 15:08
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«Холоп» стал третьим самым кассовым фильмом в России и СНГ

ТАСС 01 февраля в 14:09
Гаджеты

Смартфоны Blackberry снимут с продажи

Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
REGNUM 11:54
Единоборства

Федор Емельяненко ответил фанатам на критику боя против Джексона

Федор Емельяненко высказался в ответ на критику боя с Джексоном от поклонников.
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Энергетика

«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
РИА Новости 14:20
Энергетика

Кремль оценил закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В Кремле отреагировали на закупку Белоруссией нефти из Норвегии. Оценку ситуации дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Lenta.ru 31 января в 10:18
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Известия 04:01
Общество

Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить

Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить Угроза дефицита медицинских масок в России на фоне распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV взволновала чиновников.
Коммерсантъ 12:54
Общество

Рисунок российской девочки-подростка стал обложкой американского Vogue

Lenta.ru 13:34
Армия и оружие

«Белые каски» готовят сотни приспешников к постановочной химатаке

Российские военные получили информацию о подготовке постановочной химатаки в Идлибе - активное участие в провокации принимают активисты "Белых касок".
РЕН ТВ 15:16
Происшествия

Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

Российская газета 09:54
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Футбол

Криштиану Роналду вышел на третье место по количеству голов в истории

РЕН ТВ вчера в 14:30
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