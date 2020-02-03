Политика

РИА НовостиРИА НовостиТимошенко заявила, что Украина летит в пропасть

"По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать", — заявила Тимошенко. Она подчеркнула, что в стране в течение последних пяти месяцев падает производство, а за январь госбюджет был недовыполнен на 13,8 миллиарда гривен.
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с чего всё началось

«Страна летит в пропасть». О чём спорили на согласительном совете в Верховной Раде Украины

Политик подчеркнул: пока не будет мира, ни на шаг вперёд Украина не продвинется. С тревожным по тону и по смыслу заявлением выступила глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По её словам, поздравлять Украину сегодня не с чем: «по всем экономическим параметрам страна просто летит в пропасть».
Украина.ру07:12

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Тимошенко считает, что Украина летит в пропасть

Газета.Ru10:51

«Страна летит в пропасть». О чём спорили на согласительном совете в Верховной Раде Украины

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Юлия Тимошенко: Украина летит в пропасть

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РИА Новости08:49

Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть

URA.Ru09:42

Тимошенко и Бойко сошлись во мнении: Украина летит в пропасть

Красная весна10:04
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В своём микроблоге Мария похвалилась, что эти шторы стоят дороже, чем квартира.
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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон стала героиней светской хроники после прошедшей накануне церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.
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Президент Турции Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией и следит за положением крымских татар, сообщает РИА Новости.
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В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
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