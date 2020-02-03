Политика

РИА НовостиРИА НовостиТимошенко заявила, что Украина летит в пропасть

"По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать", — заявила Тимошенко. Она подчеркнула, что в стране в течение последних пяти месяцев падает производство, а за январь госбюджет был недовыполнен на 13,8 миллиарда гривен.
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с чего всё началось

«Страна летит в пропасть». О чём спорили на согласительном совете в Верховной Раде Украины

Политик подчеркнул: пока не будет мира, ни на шаг вперёд Украина не продвинется. С тревожным по тону и по смыслу заявлением выступила глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По её словам, поздравлять Украину сегодня не с чем: «по всем экономическим параметрам страна просто летит в пропасть».
Украина.ру07:12

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«Страна летит в пропасть». О чём спорили на согласительном совете в Верховной Раде Украины

Украина.ру07:12

Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть

РИА Новости08:49

Тимошенко потребовала признать, что Украина «летит в пропасть»

RT на русском09:05

Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть

URA.Ru09:42

Юлия Тимошенко: Украина летит в пропасть

Московский Комсомолец09:12

Тимошенко и Бойко сошлись во мнении: Украина летит в пропасть

Красная весна10:04

Тимошенко: Украина «летит в пропасть»

News.ru09:33
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Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

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Футбольный клуб «Торпедо» подписал голкипера «Локомотива» Виталия Ботнаря. Контракт с 18-летним вратарём рассчитано до 31 мая 2022 года.
News.ru 09:35
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею перенести Российский инвестиционный форум на другие даты.
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Сериал «Поздний срок» стартует 3 февраля на Первом канале

Что выберет главная героиня узнаем уже 3 февраля в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:39
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
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Армия и оружие

При обстреле Идлиба погибли четверо турецких военных

По меньшей мере четверо турецких военнослужащих погибли, девять получили ранения в результате обстрела их позиций в провинции Идлиб.
ТАСС 00:13
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия вчера в 15:36
Политика

В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
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Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 08:38
Политика

Срок подачи поправок к Конституции могут снова продлить

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении Конституции РФ снова может быть продлен.
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По поступившей информации от туроператоров, осуществляющих деятельность по китайскому направлению, все организованные группы российских туристов, находившиеся в КНР, на острове Хайнань, вернулись в Российскую Федерацию, — отмечают представители ведомства.
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Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
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Новый электромобиль Zetta запатентован в России

В Федеральном институте промышленной собственности появилась запись с патентными изображениями нового электромобиля Zetta.
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Cyberpunk 2077 может оказаться слишком «тяжёлой» для Nintendo Switch

Похоже, проект может оказаться слишком большим для портирования на Nintendo Switch, как это было сделано с The Witcher 3: Wild Hunt — по крайней мере, так заявил Мамайс.
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США предсказали «газовый армагеддон»

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Горсовет принял отставку главы Керчи после скандала с блокадниками

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Ученые выяснили, какими динозавры были на самом деле

Ученые значительно изменили представление о динозаврах в последнее время, теперь специалисты рассказали, какими они были на самом деле.
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Трехкратный чемпион мира по борьбе Махов попался на допинге

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Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
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В заявлении говорится, что в этом году мобильный бренд BlackBerry прекратит свое существование.
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Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
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