Политика
РИА НовостиТимошенко заявила, что Украина летит в пропасть
"По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать", — заявила Тимошенко. Она подчеркнула, что в стране в течение последних пяти месяцев падает производство, а за январь госбюджет был недовыполнен на 13,8 миллиарда гривен.
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с чего всё началось
Политик подчеркнул: пока не будет мира, ни на шаг вперёд Украина не продвинется. С тревожным по тону и по смыслу заявлением выступила глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По её словам, поздравлять Украину сегодня не с чем: «по всем экономическим параметрам страна просто летит в пропасть».Украина.ру07:12
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