Политика

ИнфоросТимошенко заявила, что Украина летит в пропасть

Выступая на заседании согласительного совета Верховной Рады, парламентарий отметила, что по всем экономическим показателям страна летит в пропасть. Так, за последние 5 месяцев упало производство, а за январь госбюджет недовыполнен на 13,8 миллиарда гривен.
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с чего всё началось

«Страна летит в пропасть». О чём спорили на согласительном совете в Верховной Раде Украины

Политик подчеркнул: пока не будет мира, ни на шаг вперёд Украина не продвинется. С тревожным по тону и по смыслу заявлением выступила глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По её словам, поздравлять Украину сегодня не с чем: «по всем экономическим параметрам страна просто летит в пропасть».
Украина.ру07:12

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Тимошенко считает, что Украина летит в пропасть

Газета.Ru10:51

Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть

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Юлия Тимошенко: Украина летит в пропасть

Московский Комсомолец09:12

Тимошенко потребовала признать, что Украина «летит в пропасть»

RT на русском09:05

Тимошенко заявила, что Украина летит в пропасть

URA.Ru09:42

«Страна летит в пропасть». О чём спорили на согласительном совете в Верховной Раде Украины

Украина.ру07:12

Тимошенко и Бойко сошлись во мнении: Украина летит в пропасть

Красная весна10:04
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Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
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Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru вчера в 05:57
Политика

В Кремле ответили на заявления Эрдогана о присоединении Крыма к России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана все еще есть действующее приглашение посетить Крым, благодаря чему он может лучше изучить вопрос, связанный с правами крымских татар, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Леди Гага показала нового бойфренда

Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.
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Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru 03:04
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории России

Фильм Клима Шипенко «Холоп» стал самым кассовым за всю историю российского кинематографа. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
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Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
РИА Новости 11:05
Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
РБК вчера в 23:01
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru 10:28
Футбол

Кокорин сделал дубль в матче за «Зенит-2»

Нева Спорт 10:57
Происшествия

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

В Тамбовском управлении ФСБ подтвердили, что в Сирии погиб боец центра специального назначения ведомства лейтенант Всеволод Трофимов.
Газета.Ru 11:34
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 425 человек

Общее число заболевших пневмонией в Китае, вызванной новым типом коронавируса, достигло 20438 человек, 425 пациентов скончались, сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 19:18
Общество

Власти Петербурга до сих пор не знают, кто обрушил СКК

Власти Петербурга по-прежнему не обладают официальной информацией о том, какая именно субподрядная организация провела демонтаж СКК «Петербургский» так, что здание рухнуло, погубив рабочего.
REGNUM 09:02
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в чемпионате Англии

РБК вчера в 13:52
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили Lada в феврале

«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA в январе 2020 года.
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Авто

Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?

Car.ru 05:02
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Карпин на пять лет продлил контракт с «Ростовом»

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Шоу-бизнес

Эмбер Херд призналась, что избила Джонни Деппа

Хёрд же, неоднократно обвинявшая бывшего мужа в насилии, признаётся: не просто поднимала руку, но даже метала в него сковородки.
РЕН ТВ 02:52
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Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России

Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
РИА Новости 03:18
Политика

Зеленский посчитал недостаточной компенсацию Ирана за сбитый Boeing

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НТВ вчера в 15:13
Экономика

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%

Рост ВВП России в 2019 году, согласно первой оценке Росстата, составил 1,3%, что соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
ТАСС 08:03
Происшествия

На Сахалине соцработник похищал деньги у инвалидов и пенсионеров

Следователи в Сахалинской области возбудили уголовное дело в отношении работника центра медико-социальной реабилитации "Чайка" за хищения денежных средств у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны, сообщается во вторник на сайте прокуратуры региона.
ТАСС 19:15
Экономика

В Хабаровском крае из-за закрытия границы с КНР выросли цены на овощи

Российская газета 02:35
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
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Происшествия

Во Франции мужчина с ножом напал на жандарма

Жандарм во французском департаменте Мозель на северо-востоке страны открыл огонь по вооруженному ножом мужчине, напавшему на него, сообщает в понедельник газета Figaro.
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Армия и оружие

Военные учения США в Европе не направлены против России — генсек НАТО

Масштабные военные учения Соединённых Штатов в Европе не направлены против России.
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Происшествия

Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования

Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с "наказанием". 30 января Санкин возвращался домой.
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«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
РИА Новости 14:20
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
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