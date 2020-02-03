Политика
ИнфоросТимошенко заявила, что Украина летит в пропасть
Выступая на заседании согласительного совета Верховной Рады, парламентарий отметила, что по всем экономическим показателям страна летит в пропасть. Так, за последние 5 месяцев упало производство, а за январь госбюджет недовыполнен на 13,8 миллиарда гривен.
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с чего всё началось
Политик подчеркнул: пока не будет мира, ни на шаг вперёд Украина не продвинется. С тревожным по тону и по смыслу заявлением выступила глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По её словам, поздравлять Украину сегодня не с чем: «по всем экономическим параметрам страна просто летит в пропасть».Украина.ру07:12
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