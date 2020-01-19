с чего всё началось

Оппозиционный украинский политик Юлия Тимошенко заявила о "ликвидации" Украины. В эфире телеканала ZIK лидер партии "Батькивщина" сказала, что этот процесс уже начался и ее задача – "дойти до каждого украинца" и донести эту информацию.

Политика Варшава поблагодарила МИД РФ за признание принесенной Польше несвободы МИД России отреагировал на слова польских дипломатов, согласно которым, действия советских солдат по освобождению Варшавы от нацистских оккупантов якобы не принесло Польше свободы.

Политика «Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.

Авто Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных автомобилей разных классов, которые можно будет купить в 2020 году.

Политика Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию.