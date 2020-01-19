Политика
Вести.RuТимошенко заявила о «ликвидации» Украины
Оппозиционный украинский политик Юлия Тимошенко заявила о "ликвидации" Украины. В эфире телеканала ZIK лидер партии "Батькивщина" сказала, что этот процесс уже начался и ее задача – "дойти до каждого украинца" и донести эту информацию.
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с чего всё началось
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.Lenta.ruвчера в 23:32
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