Политика
Lenta.ruТимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
Читать в источнике
Оценить777
с чего всё началось
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.Lenta.ruвчера в 23:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Игры
Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС
Общество
Названы самые популярные российские лечебные курорты
Политика
В Киев доставили тела погибших при крушении Boeing украинцев
Здоровье
Цифровизация и персональный подход: как будет развиваться московское здравоохранение
Важнейшим шагом к цифровизации в сфере здравоохранения станет внедрение электронной медицинской карты.
Армия и оружие
Минобороны обнародовало документы об освобождении Варшавы
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Армия и оружие
Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети
На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
Общество
Соловьев раскритиковал Водонаеву за обвинения в адрес Скабеевой
Владимир Соловьев раскритиковал модель Алену Водонаеву, которая обвинила телеведущую Ольгу Скабееву в "пропаганде агрессии и невежества".
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»
Политика
Мединский ответил на заявление МИД Польши о культурных ценностях
Исполняющий обязанности министра культуры подчеркнул, что «нет и не может быть никаких благоприятных условий», при которых РФ вступила бы в переговоры на тему «возвращения культурных ценностей».
Шоу-бизнес
Людмила Поргина после смерти Караченцова отдыхает по горящим путевкам
По словам актрисы, неделя в Италии по горящей путевке обошлась ей в 30 тысяч рублей, поездка на побережье Гоа стоила дороже, ведь одни билеты выходят в 60–100 тысяч в зависимости от класса.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Единоборства
Серроне доставлен в больницу после боя с Макгрегором
Американский боец Дональд Серроне доставлен в больницу после поражения от Конора Макгрегора на турнире UFC 246.
Общество
Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов
Руководитель республики Чувашия Михаил Игнатьев, выступая на мероприятиях по случаю Дня российской печати, заявил, что работников СМИ, выставляющих власть в нелицеприятном контексте, необходимо "мочить".
Происшествия
Медбрат изнасиловал медсестру в больнице под Петербургом
По оперативной информации, парень напал на девушку в комнате отдыха в ночную смену Санкт-Петербург, 19 января.
Происшествия
В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину
В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего другого человека по улицам города с автоматом в руках.
Гаджеты
СМИ узнали об отключении функции отслеживания местоположения в iPhone
В начале декабря исследователь в области кибербезопасности Брайан Кребс рассказал, что iPhone 11 и iPhone 11 Pro, работающие на iOS 13.2.3, имеют GPS-модули, которые собирают информацию о местоположении пользователя даже тогда, когда функция отслеживания геолокации отключена.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя купаться на Крещение
Футбол
Глушаков устроил купания на Крещение
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков приобщился к купаниям на Крещение.
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерске Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Общество
Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью
Политика
В КНДР сменился министр иностранных дел
В КНДР назначен министр иностранных дел: новым главой стал Ри Сон Гвон. На этом посту он сменил прежнего министра Ли Ен Хо.
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
Политика
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
Армия и оружие
Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных
Происшествия
В Новосибирске у самолета загорелся двигатель перед вылетом
Энергетика
«Газпром нефть» предложила Shell войти в добычные активы на Сахалине
"Газпром нефть" предложила англо-голландской Shell войти в добычные активы компании на Сахалине, в проекты "Тритон" и "Нептун".
Политика
Медведев призвал относиться спокойно к отставке правительства
Ушедший в отставку с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу заявил, что к отставке российского правительства нужно относиться спокойно.
Наука