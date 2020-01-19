с чего всё началось

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.

Армия и оружие Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.

Политика Мединский ответил на заявление МИД Польши о культурных ценностях Исполняющий обязанности министра культуры подчеркнул, что «нет и не может быть никаких благоприятных условий», при которых РФ вступила бы в переговоры на тему «возвращения культурных ценностей».

Шоу-бизнес Людмила Поргина после смерти Караченцова отдыхает по горящим путевкам По словам актрисы, неделя в Италии по горящей путевке обошлась ей в 30 тысяч рублей, поездка на побережье Гоа стоила дороже, ведь одни билеты выходят в 60–100 тысяч в зависимости от класса.

Общество Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов Руководитель республики Чувашия Михаил Игнатьев, выступая на мероприятиях по случаю Дня российской печати, заявил, что работников СМИ, выставляющих власть в нелицеприятном контексте, необходимо "мочить".

Гаджеты СМИ узнали об отключении функции отслеживания местоположения в iPhone В начале декабря исследователь в области кибербезопасности Брайан Кребс рассказал, что iPhone 11 и iPhone 11 Pro, работающие на iOS 13.2.3, имеют GPS-модули, которые собирают информацию о местоположении пользователя даже тогда, когда функция отслеживания геолокации отключена.

Политика В КНДР сменился министр иностранных дел В КНДР назначен министр иностранных дел: новым главой стал Ри Сон Гвон. На этом посту он сменил прежнего министра Ли Ен Хо.

Политика Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.