Политика

РИА НовостиРИА НовостиТимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» Украины

Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса "ликвидации" Украины.
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Тимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» Украины

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