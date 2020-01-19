Политика
РИА НовостиТимошенко заявила о начале процесса «ликвидации» Украины
Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса "ликвидации" Украины.
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Политика
Путин назвал «моральными уродами» критиков поддержки семей с детьми
Фигурное катание
Фигуристка зацепилась волосами за костюм партнера на чемпионате Канады
Во время ритм танца Пайпер Гиллес зацепилась волосами за костюм своего партнера - Поля Пуарье.
Хоккей
Александр Овечкин догнал Марио Лемье по голам в НХЛ
Футбол
Платини сравнил ФИФА и CAS с мафией
Бывший президент УЕФА Мишель Платини рассказал, что ФИФА и Спортивный арбитражный суд (CAS) ведут свою деятельность, копируя мафию.
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Голодец на должности вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма.
Происшествия
Два человека погибли в массовом ДТП на трассе в Алтайском крае
Два человека погибли в результате столкновения 15 автомобилей на трассе в Алтайском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Единоборства
Конор возвращается: Макгрегор проведет бой с Серроне в Лас-Вегасе
Боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе (США) проведет бой с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
Технологии
Microsoft выпустил новый браузер Edge Chromium
Корпорация Microsoft выпустила новый браузер Edge, работающий на движке Chromium от Google.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Наука
У глубинного крокодила выявили древнейшую доброкачественную опухоль
Самый древний из известных ныне случаев возникновения доброкачественной опухоли выявили ученые Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН вместе с врачами-рентгенологами, сообщает пресс-служба института 17 января на своем сайте.
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у московского «ПФС-банка»
Ранее в ЦБ приняли решение об отзыве лицензии у московского "Нэклис-Банка" и банка "Аспект".
Хоккей
«Монреаль» обыграл «Вегас», Ковальчук забил гол и реализовал буллит
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Общество
Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
По словам врача, одними из самых вредных привычек являются использование гаджетов перед сном и засыпание "под телевизор".
Происшествия
Охранник московского ТЦ избил подростка и оставил его лежать на полу
Охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Общество
Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале
Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Единоборства
Президент UFC рассказал о возможном реванше Нурмагомедова и Макгрегора
Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов может провести повторный поединок с ирландцем Конором Макгрегором.
Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по потребительским кредитам
С начала января в России заработали новые ограничения по потребительским кредитам и займам.
Политика
США и Китай подписали первую часть торговой сделки
Происшествия
В Москве трое мужчин провалились под лед
Игры
Valve опровергла слухи о разработке Left 4 Dead 3
Политика
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
Технологии
Amazon разрабатывает способ оплаты по ладони
Американская компания Amazon экспериментирует с терминалами, где можно будет оплатить покупки взмахом ладони.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Культура
Бог бюджетного косплея добрался до «Ведьмака»
Ча уже успел создать косплей на героев «Игры престолов», «Мстителей», «Дэдпула», «Звёздных войн», «Людей Х», «Титаника» и многих других популярных кинокартин и франшиз.