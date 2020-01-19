Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса "ликвидации" Украины.

Футбол Платини сравнил ФИФА и CAS с мафией Бывший президент УЕФА Мишель Платини рассказал, что ФИФА и Спортивный арбитражный суд (CAS) ведут свою деятельность, копируя мафию.

Единоборства Конор возвращается: Макгрегор проведет бой с Серроне в Лас-Вегасе Боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе (США) проведет бой с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.

Наука У глубинного крокодила выявили древнейшую доброкачественную опухоль Самый древний из известных ныне случаев возникновения доброкачественной опухоли выявили ученые Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН вместе с врачами-рентгенологами, сообщает пресс-служба института 17 января на своем сайте.

Экономика В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".

Общество Решение о порядке медосмотра для водителей могут представить в феврале Решение о новом порядке обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители планируется принять в феврале, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.