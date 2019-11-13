Политика

ФАНФАНТимошенко заявила о переходе «Батькивщины» в оппозицию

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что возглавляемая ей политическая сила переходит в оппозицию из-за принятия закона об отмене моратория на продажу сельхозземель.
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